Автобус на Бабушкина тормознул, и внутри упала коляска. Малыш в больнице

Нестандартное, но серьёзное ДТП зарегистрировано в Невском районе Петербурга. В больнице маленький ребёнок. Подробности стали известны «Фонтанке» 25 июня.



Инцидент произошёл 24 июня около 9:50 на улице Бабушкина. 55-летний водитель автобуса «Волгобас» допустил резкое торможение, и в салоне опрокинулась детская коляска вместе с ребенком. Мама с сыном возвращалась домой из поликлиники, удержать коляску она не смогла.



Двухлетний мальчик получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Детскую городскую больницу № 19.

