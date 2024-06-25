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    Автобус на Бабушкина тормознул, и внутри упала коляска. Малыш в больнице

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    Нестандартное, но серьёзное ДТП зарегистрировано в Невском районе Петербурга. В больнице маленький ребёнок. Подробности стали известны «Фонтанке» 25 июня.

    Инцидент произошёл 24 июня около 9:50 на улице Бабушкина. 55-летний водитель автобуса «Волгобас» допустил резкое торможение, и в салоне опрокинулась детская коляска вместе с ребенком. Мама с сыном возвращалась домой из поликлиники, удержать коляску она не смогла.

    Двухлетний мальчик получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Детскую городскую больницу № 19.

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