Врачи, участники СВО и много неожиданностей. Кого партия власти видит в муниципалитетах Петербурга

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Петербургская «Единая Россия» подвела итоги праймериз на муниципальных выборах. Голосование уже в процессе из открытого стало закрытым, в системе несколько раз что-то ломалось, а нужные кандидаты в нескольких районах рисковали не попасть в заветные списки. «Фонтанка» изучила результаты и поняла, как, с точки зрения «Единой России», должны выглядеть муниципальные советы.



В праймериз «Единой России» в Петербурге участвовали более 300 тысяч выборщиков, заявили на конференции 24 июня. Списки победителей до последнего держали в секрете, видимо, чтобы проигравшие не расстраивались раньше времени. Впрочем, такой казус все же случился. Депутаты из «Адмиралтейского округа» вместе с его главой Евгением Баркановым вышли из партии за несколько дней до объявления итогов. Это не случайность. Барканов — родственник депутата Госдумы Сергея Соловьева, сторонников которого нынешние петербургские власти в муниципалитетах видеть не хотят. Барканов и его команда теперь намерены идти на выборы от «Справедливой России».



В других муниципалитетах Адмиралтейского района тоже предвидится смена власти. Праймериз не смог выиграть глава округа «Екатерингофский» Олег Смакотин, известный своими резкими высказываниями в отношении оппозиционных активистов и нескромными тратами. В прошлые выборы кандидаты от оппозиции испытывали проблемы с регистрацией в этом округе, а теперь, считают собеседники «Фонтанки», с этим может столкнуться и сам Смакотин, который собирается на выборы в качестве самовыдвиженца.



Почти полностью обновится, судя по итогам праймериз, состав муниципальных депутатов в Петроградском районе. Эту территорию считают подконтрольной экс-спикеру заксобрания Вячеславу Макарову (он конфликтовал с чиновниками и боролся за влияние со Смольным). Например, в «Аптекарский остров» не сможет пойти от партии власти действующий глава Никита Титенко. Зато в его округе будет баллотироваться художница Валерия Лошак, при поддержке районной администрации она устраивает мастер-классы для детей по лепке глиняных крестиков для участников СВО.



В соседнем округе «Посадский» в депутаты решил избираться бывший глава отдела районной администрации, отвечавший как раз за взаимодействие с муниципалитетами, — Дмитрий Скрябин. В этом же округе хочет стать депутатом от «Единой России» Владислав Таничев, сын бывшего главы аппарата Заксобрания Юрия Таничева. В свое время старший Таничев был правой рукой Вячеслава Макарова, теперь же по-прежнему работает в Заксобрании в статусе советника, признав новое руководство. Смог оказаться в списке праймериз глава «Чкаловского» Николай Мартинович. В соседнем Приморском районе Макарову ранее считалось подконтрольным муниципальное образование «Черная речка» («Ланское») — там традиционно избирался родной брат бывшего спикера. Судя по спискам, не менее пяти действующих депутатов, включая главу Артема Дорожкова, смогли попасть на выборы. Означает ли это, что Макарову в партии разрешили сохранить влияние на муниципалитет, неясно.



В других районах кандидатами от «Единой России» стали в основном бюджетники — можно с уверенностью говорить, что среди них не менее сотни врачей и несколько десятков директоров и завучей школ. Яркий пример — список округа «Сергиевское» (бывший «Парнас»): в числе прошедших праймериз нынешняя глава Оксана Душина, а также директор дома творчества, два завуча, директор школы, пять врачей и адвокат. Похожая ситуация в «Шувалово-Озерки» — в команду действующему главе Константину Альхову дали четырех врачей, директора и завуча школы.



«Предварительно через два года нас ждет муниципальная реформа -- количество муниципалитетов сократится в 1,5–2 раза, то есть это, конечно, не 100 процентов, но обсуждается такой вариант, а значит, что по указке избравшиеся осенью советы должны будут проголосовать за самороспуск», — поясняет близкий к «Единой России» политтехнолог. Кроме того, по его словам, на формирование именно таких списков повлияло перераспределение партийного управления: раньше за деятельность муниципалов и партийцев отвечали депутаты Заксобрания, теперь власть перешла районным чиновникам, которые и набирали кандидатов из тех, кто рядом — то есть из врачей поликлиники и директоров школ.



Есть, впрочем, и не самые обычные муниципалитеты. Например, часть команды действующего главы муниципального образования «Владимирский округ» Дениса Тихоненко баллотируется от «Единой России». Сам Тихоненко пять лет назад избирался как представитель партии «Яблоко». Теперь же не хочет себя ассоциировать с бывшими патронами — противится, когда его называют оппозицией и поддерживает губернатора Александра Беглова, который идет на выборы главы города от «Единой России». Судя по всему, Тихоненко рассчитывает, что его команда будет выдвигаться от нескольких партий. В списке партии власти оказались пятеро кандидатов, в том числе Илья Сакмаров. На странице в соцсетях он рассказывает о себе, как о создателе виртуального клуба «НашРок» и организаторе фестивалей, в том числе — концерта ныне иноагента Оксимирона.*



В центре «Единая Россия», видимо, с подачи главы района Елены Федоровой, хочeт отправить на выборы участников «Волонтерской роты», провластного молодежного движения. Так, в муниципалитет «Лиговка-Ямская» собирается идти Даниил Черток. В «Смольнинском» на выборы команду ведет Григорий Ранков — в этом созыве был главой муниципалитета, хоть выборы до этого проиграл оппозиционным депутатам, которые не смогли договориться.



В соседнем Василеостровском районе в большинстве муниципалитетов в 2019 году избрались оппозиционные депутаты. Спустя пять лет единственной контролирующей муниципальный совет осталась глава «Гавани» Нэлли Вавилина, избравшаяся от «Справедливой России». В провластных телеграм-каналах за несколько месяцев до выборов почти каждый день теперь критикуют и ее, и депутатов совета, изучая их публикации в соцсетях. В «Единой России» в муниципальный совет «Гавани», помимо бюджетников, решили отправить военного Владимира Менеса. Кроме того, переизбираться там собирается родственник экс-главы КГА Владимира Григорьева (сейчас спецпредставителя губернатора) Александр Григорьев, сейчас он уже является муниципальным депутатом.



В округе «Морской» на выборы собрался владелец грузинского кафе и помощник депутата Константина Чебыкина Григорий Чавгазия. Там же выиграл праймериз полный тезка предпринимателя, владельца столярного бизнеса, автора книги «В Питере СТАРТАПить» Владимира Тарана.



В округе «Васильевский» от «Единой России» хочет идти сотрудница управляющей компании «Возрождение» Наталья Буцковская. Это уже второй заход «Возрождения» в муниципальную сферу — до этого депутатом «Острова Декабристов» была директор по развитию Ольга Погосян. Кстати, в этом муниципалитете — кандидат и глава округа Алексей Захаров, избравшийся от «Яблока», но вступивший в «Единую Россию». Вместе с ним, помимо бюджетников, на выборы пойдет член комиссии по сохранению казачьей культуры «Совета по делам казачества» при Президенте РФ Виталий Шиян.



В двух проблемных муниципалитетах в этот раз на выборы пойдут политтехнологи, работающие на губернаторской кампании, — Илья Стрелков (его называют автором идеи выдвинуть однофамильцев против Бориса Вишневского**) собирается баллотироваться от «Единой России» в «Семеновском». Еще один политтехнолог Дмитрий Саталкин победил в праймериз в «Купчино» — нынешний совет в течение нескольких лет сотрясали скандалы, вмешиваться приходилось даже спикеру Заксобрания Александру Бельскому.



Смена власти произошла и в двух муниципалитетах Выборгского района — там среди кандидатов от «Единой России» не оказалось глав «Светлановского» Сергея Штукова и «Сосновского» Светланы Загородниковой. Депутат Заксобрания Валерий Гарнец, бывший глава Выборгского района, заверил «Фонтанку», что это собственное решение муниципалов. Загородникова подтвердила «Фонтанке»: решила, что пора на пенсию. Судя по спискам, теперь в «Сосновское» рвется команда строителей — Юрий Стыцюк и Николай Сысуев, учредители компании «Зимет», занимающейся строительством быстровозводимых зданий. Офис компании есть не только в Петербурге, но и в Ростове.



В «Светлановском», говорят собеседники «Фонтанки», до последнего момента планировалось, что в праймериз победит Сергей Штуков — именно благодаря ему муниципалитет, где на прошлых выборах избрались коммунисты и местные активисты, сменил окраску и стал больше похож на все остальные. Собеседник в муниципалитете рассказывает, что с инициативой не пускать Штукова в последний момент выступили городские чиновники, с которыми у него были разногласия по жилищным вопросам в то время, когда Штуков еще руководил жилищным агентством Выборгского района.



В Невском районе не смогли попасть на выборы от «Единой России» сразу четверо участников СВО в округе «Правобережный». Эту информацию подтвердил «Фонтанке» депутат Заксобрания Игорь Высоцкий — он сказал, что пытается разобраться в связи с этим с руководством партии. Как рассказывают трое собеседников «Фонтанки» в районе, в этом муниципалитете не смогли пройти все кандидаты на праймериз, которых выставлял Высоцкий. Причиной стали не самые лучшие отношения с администрацией района, добавляет один из собеседников. Всего на праймериз победили 25 участников СВО, еще столько же стать кандидатами на муниципальных выборах от «Единой России» не смогли.



О том, кто еще собирается на муниципальные выборы в Петербурге — читайте здесь.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»



* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.