Прокуратура проверяет траты муниципальной администрации Адмиралтейского округа. Выборы там объявили позже остальных, а депутаты вышли из «Единой России»

Прокуратура Петербурга проверяет траты муниципалитета «Адмиралтейский округ». Проверку инициировали по следам работы Контрольно-счетной палаты, рассказал «Фонтанке» 24 июня собеседник, знакомый с ситуацией.



В частности, в документах КСП указано, что администрация взяла кредит в одном из городских банков под 9% годовых, хотя имела возможность взять кредит в комитете финансов под 0,1% (в самом муниципалитете утверждают, что брали кредит в пандемию, и лишь на следующий год появилась возможность кредитоваться в Смольном). В итоге переплата составила 122,6 тысячи рублей. Местная администрация с 2016-го по 2020 год пользовалась помещением без оформления договорных отношений. Памятные подарки муниципалы дарили одним и тем же людям дважды. Также чиновники провели работы на 1,5 млн рублей, которые в уставе муниципалитета не прописаны. Бухгалтер муниципалитета была оформлена в качестве ИП. По итогам проверки КСП составила два административных протокола. Есть ли в этом состав уголовного преступления, выясняет прокуратура.