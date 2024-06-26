Звезды оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе. Об этом 26 июня сообщает Starhit.

«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться», — цитирует издание сообщение пары.



Нетребко и Эйвазов поженилась зимой 2015 года. Пара часто вместе выходила на сцену, в том числе в таких постановках, как «Турандот» или «Тоска». Нетребко и Эйвазов заявили, что творческий союз, в отличие от семейного, сохранится и впредь.

Напомним, Анна Нетребко имеет российское и австрийское гражданство. Берлинская опера прекратила сотрудничество с ней в начале марта 2022 года, после этого от совместной работы с Нетребко отказалась и Баварская опера — из-за того, что певица не осудила действия российских властей на Украине.