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    Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе

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    Звезды оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе. Об этом 26 июня сообщает Starhit.

    «После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться», — цитирует издание сообщение пары.

    Нетребко и Эйвазов поженилась зимой 2015 года. Пара часто вместе выходила на сцену, в том числе в таких постановках, как «Турандот» или «Тоска». Нетребко и Эйвазов заявили, что творческий союз, в отличие от семейного, сохранится и впредь.

    Напомним, Анна Нетребко имеет российское и австрийское гражданство. Берлинская опера прекратила сотрудничество с ней в начале марта 2022 года, после этого от совместной работы с Нетребко отказалась и Баварская опера — из-за того, что певица не осудила действия российских властей на Украине.

    Вслед за этим Нетребко опубликовала 30 марта 2022-го в соцсетях заявление, в котором разъяснила свою позицию по поводу событий на Украине. Нетребко высказалась против СВО и высказала поддержку жертвам трагедии и их семьям.

    В мае 2024 года Нетребко анонсировала премьеры Берлинской государственной оперы с ее участием, которые запланированы на сентябрь 2024-го и на май 2025 года.

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