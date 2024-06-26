ТАСС: Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в Дагестане

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в Дагестане. Об этом говорится в распространенном заявлении Совбеза для прессы, передает 26 июня ТАСС.
"Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили <...> террористическую атаку в Дагестане", - цитирует агентство заявление СБ ООН.
Напомним, 23 июня вооруженная группа людей на самом деле устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС.
В результате событий 21 человек погиб. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
Ранее "Фонтанка" рассказывала о задержании на десять суток бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Официально - за нецензурную брань в присутствии граждан.
ФСБ проверяет информацию об участии в теракте родственников Омарова. В настоящее время в нападениях на церкви и синагоги подозреваются сыновья Омарова Осман и Адиль и племянники Абдусамад и Али. Все они были убиты во время боестолкновений.