ТАСС: Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в Дагестане

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в Дагестане. Об этом говорится в распространенном заявлении Совбеза для прессы, передает 26 июня ТАСС.



"Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили <...> террористическую атаку в Дагестане", - цитирует агентство заявление СБ ООН.



Напомним, 23 июня вооруженная группа людей на самом деле устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС.

В результате событий 21 человек погиб. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.