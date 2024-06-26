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    Россия и Иран заключили стратегический газовый меморандум

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    «Газпром» и «Национальная газовая компания Ирана» (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Об этом сообщила в среду, 26 июня, пресс-служба российской компании в своем telegram-канале.

    Документ заключили в рамках визита делегации ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Иран. Меморандум подписали в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Мохаммада Мохбера.

    Миллер также встретился с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи. Они обсудили этапы по реализации принятого меморандума, а также дальнейшее развитие сотрудничества в энергетической сфере.

    Представители российской газовой компании посещали Иран также в мае этого года. Во время встречи обсуждали взаимодействие стран в сфере энергетики. При этом визит делегации «Газпрома» прошел после того, как 11 мая в Тегеране завершилась международная выставка Iran Oil show 2024.

    В мае объем экспорта природного газа из России в европейские страны впервые за два года превысил поставки топлива из США и составил 15% от общего объема экспорта газа. По подсчетам Reuters, доходы РФ от нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в сравнении с прошлым годом — до $9,4 млрд.

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