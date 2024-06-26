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    Председатель Конституционного суда Зорькин высказался о применении смертной казни в России

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    В России недопустимо возобновление и применение смертной казни. Это твердый «предел» для изменения правовой системы в нашей стране. Доклад председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина опубликован на сайте КС РФ.

    Зорькин отмечает, что КС может выйти за пределы конституционный оценки проверяемых норм, «просто политически с ним не соглашаясь». Конституция допускает ограничения прав, и при этом «ставит пределами для нее цели и меру».

    «Но мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка», — уточнил Валерий Зорькин.

    Пределом такой «подвижности» как раз является мораторий на смертную казнь «в рамках действующей Конституции».


    Ранее возможное возвращение смертной казни в России уже обсуждалось. Дискуссии развернулись после теракта в «Крокус Сити Холле». Инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм собирался депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Сергей Миронов от «Справедливой России» и другие.

    После этого Конституционный суд РФ заявил, что выскажется по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей.

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