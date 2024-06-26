Председатель Конституционного суда Зорькин высказался о применении смертной казни в России

В России недопустимо возобновление и применение смертной казни. Это твердый «предел» для изменения правовой системы в нашей стране. Доклад председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина опубликован на сайте КС РФ.



Зорькин отмечает, что КС может выйти за пределы конституционный оценки проверяемых норм, «просто политически с ним не соглашаясь». Конституция допускает ограничения прав, и при этом «ставит пределами для нее цели и меру».



«Но мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка», — уточнил Валерий Зорькин.



Пределом такой «подвижности» как раз является мораторий на смертную казнь «в рамках действующей Конституции».

