Председатель Конституционного суда Зорькин высказался о применении смертной казни в России

В России недопустимо возобновление и применение смертной казни. Это твердый «предел» для изменения правовой системы в нашей стране. Доклад председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина опубликован на сайте КС РФ.
Зорькин отмечает, что КС может выйти за пределы конституционный оценки проверяемых норм, «просто политически с ним не соглашаясь». Конституция допускает ограничения прав, и при этом «ставит пределами для нее цели и меру».
«Но мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка», — уточнил Валерий Зорькин.
Пределом такой «подвижности» как раз является мораторий на смертную казнь «в рамках действующей Конституции».
Ранее возможное возвращение смертной казни в России уже обсуждалось. Дискуссии развернулись после теракта в «Крокус Сити Холле». Инициировать вопрос об отмене моратория на казнь для осужденных за терроризм собирался депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Его поддержали коллеги по парламенту: руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, Сергей Миронов от «Справедливой России» и другие.
После этого Конституционный суд РФ заявил, что выскажется по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей.