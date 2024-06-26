    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, зап

    762мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.28eur93.73

    Погоня со стрельбой за угонщиком «Газели» из Колпино попала на видео

    2661
    обсудить

    Дорожная полиция с применением табельного оружия задержала угонщика «Газели» из Колпинского района. Побег мужчины не остановила даже авария. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 26 июня.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Об угоне стало известно накануне: около 22:40 в полицию сообщили о похищении грузовой машины от дома 12 по Балканской дороге в Колпино. Спустя 10 минут полиция настигла эту «Газель» на Загородной улице. Пытаясь скрыться, водитель увеличил скорость и устроил ДТП с автомобилем Belgee.

    Требования об остановке лихач игнорировал, тогда стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие. Предупредительный выстрел — в воздух, следующие — по колесам. На пересечении Софийской улицы и проспекта Славы «Газель» удалось остановить.

    За рулем грузовика находился 36-летний житель Колпино, его доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании мужчине меры пресечения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УгонСтрельбаУгонщикДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close