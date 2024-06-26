Погоня со стрельбой за угонщиком «Газели» из Колпино попала на видео

Дорожная полиция с применением табельного оружия задержала угонщика «Газели» из Колпинского района. Побег мужчины не остановила даже авария. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 26 июня.

Об угоне стало известно накануне: около 22:40 в полицию сообщили о похищении грузовой машины от дома 12 по Балканской дороге в Колпино. Спустя 10 минут полиция настигла эту «Газель» на Загородной улице. Пытаясь скрыться, водитель увеличил скорость и устроил ДТП с автомобилем Belgee.

Требования об остановке лихач игнорировал, тогда стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие. Предупредительный выстрел — в воздух, следующие — по колесам. На пересечении Софийской улицы и проспекта Славы «Газель» удалось остановить.



За рулем грузовика находился 36-летний житель Колпино, его доставили в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании мужчине меры пресечения.

