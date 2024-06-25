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    МВД Дагестана: в Махачкале всё спокойно, проверили сигнал

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    В Махачкале всё спокойно, план «Перехват» не вводили. Об этом вечером 25 июня сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

    «Нарушений общественного порядка нет. Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Всё в порядке! Всё спокойно!», — сказано в сообщении правоохранителей.

    Как уточняет ТАСС, в полицию поступило сообщение о вооруженном человеке в центре города, информация оказалась ложной.

    Напомним, ранее сообщение о звуках стрельбы в центре Махачкалы со ссылкой на местных жителей опубликовало агентство РИА Новости. Видео работы силовиков на Университетской площади в Махачкале появилось в дагестанских тг-каналах. Местных жителей попросили покинуть район улиц Гаджиева и Коркмасова.

    На сообщение многие отреагировали остро, поскольку 23 июня вооруженная группа людей на самом деле устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

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