МВД Дагестана: в Махачкале всё спокойно, проверили сигнал

В Махачкале всё спокойно, план «Перехват» не вводили. Об этом вечером 25 июня сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
«Нарушений общественного порядка нет. Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Всё в порядке! Всё спокойно!», — сказано в сообщении правоохранителей.
Как уточняет ТАСС, в полицию поступило сообщение о вооруженном человеке в центре города, информация оказалась ложной.
Напомним, ранее сообщение о звуках стрельбы в центре Махачкалы со ссылкой на местных жителей опубликовало агентство РИА Новости. Видео работы силовиков на Университетской площади в Махачкале появилось в дагестанских тг-каналах. Местных жителей попросили покинуть район улиц Гаджиева и Коркмасова.
На сообщение многие отреагировали остро, поскольку 23 июня вооруженная группа людей на самом деле устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. СК квалифицировал произошедшее как теракт.