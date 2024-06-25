В России заблокировали больше восьми десятков европейских СМИ

Доступ к вещательным ресурсам Евросоюза заблокировали в России. В список попало 81 иностранное медиа, сообщили 25 июня в министерстве иностранных дел РФ, объяснив ограничения зеркальными мерами на аналогичные запреты в отношении российских СМИ в ЕС.



В связи с европейским «запретом на вещание» Россия заблокировала некоторые СМИ стран-членов ЕС и общеевропейских медиаоператоров, которые, как утверждает МИД РФ, «регулярно распространяют ложную информацию о специальной военной операции». В их число попали: Der Spiegel, Die Zeit, The Irish Independent, Politico, Agence France-Presse и другие. Меру обещают пересмотреть, в случае, если ЕС отменит свои ограничения.

