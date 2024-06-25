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    В России заблокировали больше восьми десятков европейских СМИ

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    Доступ к вещательным ресурсам Евросоюза заблокировали в России. В список попало 81 иностранное медиа, сообщили 25 июня в министерстве иностранных дел РФ, объяснив ограничения зеркальными мерами на аналогичные запреты в отношении российских СМИ в ЕС.

    В связи с европейским «запретом на вещание» Россия заблокировала некоторые СМИ стран-членов ЕС и общеевропейских медиаоператоров, которые, как утверждает МИД РФ, «регулярно распространяют ложную информацию о специальной военной операции». В их число попали: Der Spiegel, Die Zeit, The Irish Independent, Politico, Agence France-Presse и другие. Меру обещают пересмотреть, в случае, если ЕС отменит свои ограничения.

    17 мая этого года Совет ЕС запретил «любую вещательную деятельность» российских СМИ на своей территории с 25 июня. Под ограничения попали РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российская газета». Запрет не касается цитирования.

    В марте 2022 года Евросоюз запретил на своей территории вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Позднее лицензий лишили НТВ, «Россию 1», Первый канал и РЕН ТВ. В декабре 2023 года ЕС ограничил деятельность телеканалов «Спас» и «Царьград».

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