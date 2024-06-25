Эволюция защиты. Комплексные системы вытесняют антидроновые ружья

Фото: Павел Колядин / ТАСС Поделиться Поделиться





Антидроновые ружья, которые еще год назад раскупали для защиты от БПЛА, теряют позиции — с мая прошлого года интерес к ним упал почти вдвое. По словам производителей в Петербурге, зарабатывающих сотни миллионов в год, заказчики требуют комплексные изделия, рассчитанные на защиту крупных объектов.



Статистика запросов на ресурсе «Яндекс.Вордстат» демонстрирует падение потребности в «антидроновых ружьях» на 44%: еще в мае прошлого года ими интересовались 14,2 тысячи пользователей, а с января по май 2024-го запросы стабилизировались в диапазоне 7,5–8 тысяч.



Производством подавителей беспилотников, которые представляют собой антидроновые ружья, в Петербурге занимаются как минимум пять компаний.

Их продукцию в деле горожане могли заметить во время массовых мероприятий — люди, вооруженные устройствами, занимали позиции на крышах домов в эпицентре событий. Как еще год назад отмечал Дмитрий Ашевский, руководитель отдела развития «Лаборатории противодействия промышленному шпионажу», антидроновые ружья — по большей части инструмент мобильных групп. Гражданам такое устройство не по карману — к примеру, цены на ЛПД (подавитель дронов от «ППШ». — Прим.ред.) достигали почти миллиона рублей.

— Действительно, спрос на ружья против дронов упал. Они направлены на гражданские беспилотники, а большой дрон-камикадзе им не посадить, и против военных БПЛА, которые сейчас массово применяются, тоже не очень помогут. Даже у военных спрос на них упал, — рассказал «Фонтанке» Дмитрий Ашевский. Как отмечает Дмитрий, в холдинге не переживают, что подавителям дронов предпочитают более серьезные системы — стараются оснастить заказчиков новыми разработками.

— Сейчас покупателей интересуют стационарные и полустационарные установки, рассчитанные на защиту техники, которые точно не для гражданского применения. Это системы «Тритон» и «Фумигатор», направленные на борьбу против как квадрокоптеров, так и больших дронов-камикадзе. Нести «Фумигатор» можно только вдвоем — в системе два модуля, по 30 кг каждый, — поделился Дмитрий Ашевский.



Переносной комплекс «Фумигатор» образовывает купол 250–300 метров и прикрывает штурмовую группу. О нем холдинг рассказал ТАСС в середине мая, а 10 июня и показал в своем телеграм-канале. Продемонстрировал установку и военный блогер Александр Арутюнов, видео с устройством за плечами он опубликовал в своем тг-канале.



Каждый из двух модулей стоит дешевле, чем антидроновое ружье, отметил Дмитрий Ашевский, однако в целом установка «обходится дороже».



Фото: скриншот с сайта labpps.ru Поделиться Поделиться





О разработках системы «Тритон» компания говорила в феврале этого года. Комплекс генерирует активные помехи FPV-дронам (в переводе с английского «вид от первого лица». — Прим.ред.), которые используют для разведки и штурмовых операций. Установка защищает не только самого бойца, но и подразделения в радиусе порядка 400 метров. Просто так в руках комплект из двух генераторов шумов не подержишь — вместе с аккумулятором он весит порядка 16 килограммов, и для его переноски приспособили ранец. Сейчас «Тритон» уже есть в продаже, ценник на него доходит почти до полумиллиона рублей.

Работает «Тритон» и в паре с гусеничным роботом «Варан», их симбиоз холдинг продемонстрировал в конце апреля. За минувший год «ППШ» при выручке 294 млн рублей получил 40 миллионов чистой прибыли.



«Из «Яндекс.Лавки» не привезти»

Сфера деятельности большинства производителей антидроновых ружей не ограничивается только ими одними. И вообще не стоит зацикливаться на «ружьях», это уже вчерашний день, считают они: дроны совершенствуются, нужно оттачивать и систему защиты от них.

— Задача не такая тривиальная, из «Яндекс.Лавки» не привезти. Основное — создать легкую платформу с возможностью закладки потенциала модернизации. И если с обнаружением проще, то с подавлением вопрос сложнее: все меняется быстро, и надо сделать так, чтобы на каждое изменение можно было [систему] перемонтировать, не изменяя целиком. Красиво звучит — модули, хотелось, чтобы реально это было, но приходится сталкиваться с конструктивными вещами, — рассказал Сергей Голубев, владелец компании «Элеста», которая 31 год работает в области электроники и поставляет системы безопасности в том числе для МВД и Росгвардии.



В ноябре прошлого года «Элеста» (выручка 401 млн рублей за 2023 год) объявила о запуске в 2024 году завода по производству антидроновых ружей. Пока еще завод не запущен. Как и окончательно не принято решение об их производстве.

— Мы еще не знаем, будем ли ружья там выпускать. У нас есть много и другой продукции. Сейчас ждем оборудование, и из этого будем смотреть, — поделился Сергей Голубев.

«Каждый контракт рассчитывается по новой»

Потребность в системах обнаружения и подавления дронов, считает Голубев, не ограничивается лишь армейскими задачами.

— В этом есть большое гражданское направление. Большое количество объектов энергетики попадают под [потребность] в технических средствах охраны. У наших партнеров есть целые комплексы, которые поставляют в том числе на «Роснефть», — отметил он.



Стоимость защищающих от БПЛА установок зависит от пожеланий клиента. И из-за роста моделей угроз постоянно растет.



— Все это к сожалению динамично — жить по РКМ (расчетно-калькуляционные материалы. — Прим.ред.), как мы все привыкли, не удается, — говорит Голубев. — Нет финишной цены, каждый контракт пересчитывается по новой, и стоимость зависит от решаемой задачи. Это такая область, где нет единого решения. И эти работы связаны с обследованием объекта, с проблемными местами на самом объекте, и так, как хотелось бы, все не работает. Приходится ставить два или несколько комплексов. Не ружьем единым



Контракт на поставку комплексов по противодействию БПЛА производства Научно-исследовательского института «Вектор» из Петербурга, которые компания поставила в 2022 году «Концерну «Моринсис-Агат», судя по СПАРКу, обошелся в 54,9 миллиона рублей. Кроме борьбы с БПЛА, «Вектор» разрабатывает и производит комплексы мониторинга, причем от мобильного до аэрокосмического исполнения, средства контроля безопасности связи и средства защиты информации в компьютерных сетях. Последний раз свои финансовые показатели компания выставляла на всеобщее обозрение в 2018 году.



Комплекс обнаружения и противодействия БПЛА «Скворец», созданный петербургским ООО «Технологии автоматизации и программирования», в феврале 2024 года стоил Агентству по управлению имуществом Красноярского края 12 миллионов, а в мае, согласно данным о контракте в СПАРК, — уже 14,7 миллиона рублей. Падение интереса к антидроновым ружьям «ТАиП» вряд ли почувствует: помимо них, компания разрабатывает радиоэлектронное оборудование и микроэлектронику. Строит и беспилотники. «Феникс» самолетного типа «ТАиП» представил на Международном авиационно-космическом салоне в 2021 году. Данные о выручке компания не публикует с 2021 года. Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

