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    Ладожский мост через Неву снова разведут 25 июня

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    Ладожский мост через Неву под ПЕтербургом снова разведут во вторник, 25 июня. Об этом 24 июня напоминает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    «На 40-м км федеральной дороги Р-21 «Кола» 25 июня 2024 года на 45 минут будет полностью перекрываться движение транспорта в связи с разводкой Ладожского моста через Неву», — сказано в сообщении.

    Уточняется, что разводка моста запланирована с 10:00 до 10:45 мск. Это необходимо для проведения осмотра конструкций разводного пролёта и диагностики систем.

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    Напомним, «Фонтанка» предупреждала о разводке Ладожского моста в понедельник, 24 июня — чтобы пропустить по Неве яхту «Александра» (максимальный высотный габарит 18,5 метра).

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» / Яндекс.Карты
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    Разводят мост при температуре не выше 25 градусов и при скорости ветра не более 15 м/с.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» / Яндекс.Карты

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