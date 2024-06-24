Ладожский мост через Неву снова разведут 25 июня

Ладожский мост через Неву под ПЕтербургом снова разведут во вторник, 25 июня. Об этом 24 июня напоминает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«На 40-м км федеральной дороги Р-21 «Кола» 25 июня 2024 года на 45 минут будет полностью перекрываться движение транспорта в связи с разводкой Ладожского моста через Неву», — сказано в сообщении.



Уточняется, что разводка моста запланирована с 10:00 до 10:45 мск. Это необходимо для проведения осмотра конструкций разводного пролёта и диагностики систем.

