Ладожский мост через Неву снова разведут 25 июня

Ладожский мост через Неву под ПЕтербургом снова разведут во вторник, 25 июня. Об этом 24 июня напоминает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
«На 40-м км федеральной дороги Р-21 «Кола» 25 июня 2024 года на 45 минут будет полностью перекрываться движение транспорта в связи с разводкой Ладожского моста через Неву», — сказано в сообщении.
Уточняется, что разводка моста запланирована с 10:00 до 10:45 мск. Это необходимо для проведения осмотра конструкций разводного пролёта и диагностики систем.
Напомним, «Фонтанка» предупреждала о разводке Ладожского моста в понедельник, 24 июня — чтобы пропустить по Неве яхту «Александра» (максимальный высотный габарит 18,5 метра).
Разводят мост при температуре не выше 25 градусов и при скорости ветра не более 15 м/с.