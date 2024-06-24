Режиссер Лев Додин получил «Золотую маску» за постановку «Чайка» в Малом драматическом театре — Театре Европы Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС 24 июня. Церемония награждения лауреатов проходит в московском Театре имени Евгения Вахтангова.
Награду за Льва Додина получила актриса Елизавета Боярская. «Спасибо огромное нашему дорогому родному Малому драматическому театру, всем, кто работает и создавал спектакль "Чайка"… Спасибо нашему учителю, нашему мастеру Льву Абрамовичу Додину — это его награда», — сказала она (цитата по РИА Новости).
В категории «Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика» победу присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над постановкой «Леопольдштадт» Российского академического молодежного театра. Номинация «Драматический театр. Лучшая работа драматурга» не была присуждена.
Ранее «Фонтанка» в августе 2023 года рассказывала о переменах в премии «Золотая маска». Тогда Союз театральных деятелей (СТД) собирался упразднить номинации, которые касались самых свободных жанров и направлений. Кроме того, СТД объявил о том, что списки экспертов и членов жюри будет формировать самостоятельно и согласовывать их с Минкультом, как и списки номинантов. В конце августа 2023 года на сайте СТД появилось объявление о том, что Союз создает собственную дирекцию «Золотой маски» без прежнего руководства.
Премию «Золотая маска» должны были провести 27 марта в Бетховенском зале Большого театра. Однако из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» мероприятие было решено перенести.