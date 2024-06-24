    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, зап

    762мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.37eur94.08

    Режиссер Лев Додин получил «Золотую маску»

    1152
    2 комментария

    Режиссер Лев Додин получил «Золотую маску» за постановку «Чайка» в Малом драматическом театре — Театре Европы Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС 24 июня. Церемония награждения лауреатов проходит в московском Театре имени Евгения Вахтангова.

    Награду за Льва Додина получила актриса Елизавета Боярская. «Спасибо огромное нашему дорогому родному Малому драматическому театру, всем, кто работает и создавал спектакль "Чайка"… Спасибо нашему учителю, нашему мастеру Льву Абрамовичу Додину — это его награда», — сказала она (цитата по РИА Новости).

    В категории «Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика» победу присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над постановкой «Леопольдштадт» Российского академического молодежного театра. Номинация «Драматический театр. Лучшая работа драматурга» не была присуждена.

    Ранее «Фонтанка» в августе 2023 года рассказывала о переменах в премии «Золотая маска». Тогда Союз театральных деятелей (СТД) собирался упразднить номинации, которые касались самых свободных жанров и направлений. Кроме того, СТД объявил о том, что списки экспертов и членов жюри будет формировать самостоятельно и согласовывать их с Минкультом, как и списки номинантов. В конце августа 2023 года на сайте СТД появилось объявление о том, что Союз создает собственную дирекцию «Золотой маски» без прежнего руководства.

    Премию «Золотая маска» должны были провести 27 марта в Бетховенском зале Большого театра. Однако из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» мероприятие было решено перенести.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Золотая маска
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close