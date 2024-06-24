Режиссер Лев Додин получил «Золотую маску» за постановку «Чайка» в Малом драматическом театре — Театре Европы Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС 24 июня. Церемония награждения лауреатов проходит в московском Театре имени Евгения Вахтангова.



Награду за Льва Додина получила актриса Елизавета Боярская. «Спасибо огромное нашему дорогому родному Малому драматическому театру, всем, кто работает и создавал спектакль "Чайка"… Спасибо нашему учителю, нашему мастеру Льву Абрамовичу Додину — это его награда», — сказала она (цитата по РИА Новости).

В категории «Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика» победу присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над постановкой «Леопольдштадт» Российского академического молодежного театра. Номинация «Драматический театр. Лучшая работа драматурга» не была присуждена.