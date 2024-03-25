Проведение премии «Золотая маска» перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Проведение премии «Золотая маска» перенесли на неопределенный срок из-за теракта в «Крокус Сити холле». Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей России.



Церемония награждения лауреатов должна была пройти в Бетховенском зале Большого театра в среду, 27 марта.

О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат дополнительно.

Напомним, что трагедия в «Крокус Сити холле» произошла 22 марта. В концертный зал забежали четверо и расстреливали людей в упор. Погибло не менее 133 человек. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.