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    Проведение премии «Золотая маска» перенесли из-за теракта в «Крокусе»

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    Проведение премии «Золотая маска» перенесли на неопределенный срок из-за теракта в «Крокус Сити холле». Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей России.

    Церемония награждения лауреатов должна была пройти в Бетховенском зале Большого театра в среду, 27 марта.

    О новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат дополнительно.

    Напомним, что трагедия в «Крокус Сити холле» произошла 22 марта. В концертный зал забежали четверо и расстреливали людей в упор. Погибло не менее 133 человек. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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