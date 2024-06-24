Владислав не вынесет свободы. Строители нашли еще одну красноухую черепаху в петербургской канаве

Строители благоустраивали зеленую зону в Красногвардейском районе Петербурга и нашли черепаху. Животное решили не тревожить и оставили на свободе. Однако до зимы черепаха вряд ли доживет.
Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, работы по благоустройству проводили от шестого до 20-го дома на улице Петра Смородина. Новый сквер ограничен Объездным шоссе и полосой отвода железной дороги. По проекту в этой зоне обустроили новые канавы, обложенные камнем, и небольшую заводь. Теперь этот маленький водоем стал новым местом жительства для черепахи по имени Владислав. Так животное назвали строители.
Между тем открытый водоем — не лучшее место обитания для черепах. Организм животного не приспособлен для жизни при низких температурах воздуха. Климат Петербурга суров, а значит, в водоеме животное сможет прожить до поздней осени, а затем, скорее всего, погибнет мучительной смертью.
Кроме того, Владислав может навредить пернатым соседям. Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему выпускать хищных красноухих черепах в водоемы Петербурга безответственно и жестоко. Так, черепахи вытесняют других обитателей экосистемы. К примеру, выгоняют птиц из гнезд, уничтожая их яйца, а затем устраивают себе там места отдыха.