Владислав не вынесет свободы. Строители нашли еще одну красноухую черепаху в петербургской канаве

Строители благоустраивали зеленую зону в Красногвардейском районе Петербурга и нашли черепаху. Животное решили не тревожить и оставили на свободе. Однако до зимы черепаха вряд ли доживет.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, работы по благоустройству проводили от шестого до 20-го дома на улице Петра Смородина. Новый сквер ограничен Объездным шоссе и полосой отвода железной дороги. По проекту в этой зоне обустроили новые канавы, обложенные камнем, и небольшую заводь. Теперь этот маленький водоем стал новым местом жительства для черепахи по имени Владислав. Так животное назвали строители.