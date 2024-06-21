Петербуржцев просят не выпускать в водоемы надоевших черепах. Они вредны, беспощадны и обречены

Северо-Западное управление Росприроднадзора 21 июня отреагировало на очередное фото красноухой черепахи в петербургском водоеме. На этот раз экзотическое животное заметили в Мурино. В канаве возле шиномонтажа черепаху, предположительно, оставили бывшие владельцы, которым она, видимо, надоела. К сожалению, для красноухих черепах это типичная судьба, «Фонтанка» писала об этом.

Впрочем, посочувствовать стоит не только преданной хозяевами черепахе, но и ее нынешним соседям по водоему. Особенно птицам. Специалисты Росприроднадзора объясняют, почему выпускать хищных красноухих черепах в водоемы Петербурга — безответственно и жестоко.



«Попадая в естественную среду обитания, красноухая черепаха вытесняет местные виды. Например, часто выгоняют птиц из гнёзд, предварительно уничтожив кладку, устраивая там себе места отдыха, где они греются», — сказано в сообщении.

Красноухая черепаха входит в список Международного союза охраны природы как один из худших в мире инвазивных видов.



Ранее «Фонтанка» обсуждала перспективы красноухих черепах в открытых водоемах Петербурга с кандидатом биологических наук и автором telegram-канала «Каждой твари по паре» Павлом Глазковым. Он объяснил, что им все равно не пережить зиму на Северо-Западе России. Хотя немного южнее черепахи вполне могут вписаться в экосистему.

«Сейчас они начинают перезимовывать из-за мягких зим в Московской области и Москве, а у нас они погибают», — рассказал Глазков. Трагедия красноухих черепах как вида в том, что они очень популярны в качестве домашних питомцев — но только в юном возрасте. По причине низкой стоимости и яркой внешности.

