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    В петербургском пруду обитает черепашья семья. Зиму она не переживет

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    14 комментариев

    Черепашья семья живет в пруду Молвинского сада на Промышленной улице. Одну большую черепаху и трех поменьше во вторник, 8 августа, заметила читательница «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Черепахи лежат на плавающем бревне и греются на солнышке. Однако судьба необычных обителей пруда печальна.

    Как рассказал кандидат биологических наук и автор Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, на снимке красноухие черепахи — этот вид не может пережить зиму в Петербурге. «Это красноухие черепахи, выкинутые людьми. Сейчас они начинают перезимовывать из-за мягких зим в Московской области и Москве, а у нас они погибают», — объяснил специалист.

    По его словам, прожить в пруду Молвинского сада черепахи смогут до поздней осени, а потом помрут от воспаления легкого мучительной смертью.

    читатель «Фонтанки»

    «Люди не знают, думают, что они маленькими будут всю жизнь. Они вырастают по 25–30 сантиметров. Им нужны огромные террариумы, оборудования на 40–50 тысяч рублей нужно закупать. Люди растят-растят, потом выкидывают их. Думают, что они будут жить в пруду, а они погибают», — рассказал Глазков.

    Также биолог назвал красноухую черепаху страшным хищником. «Попадая в пруд, они выедают все живое — головастиков, мальков», — сказал он.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ЧерепахиПавел Глазков
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    Комментарии 14

    Гость08 Авг 2023 в 18:41
    Эх, люди, люди!
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