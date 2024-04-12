Петербуржцев просят сообщать о продавцах черепашек. Питомцы могут быть с сюрпризом

Росприроднадзор после найденной в петербургском пруду красноухой черепахи напоминает горожанам об ответственности при покупке домашних животных. А также просит сообщать о продавцах, которые торгуют ими у метро. Их товар может принести неприятный сюрприз покупателям и угрозу экологии.

Читательница «Фонтанки» 10 апреля заметила в пруду на Дачном проспекте красноухую черепаху, которая перезимовала в водоеме и выжила. Но на следующий день животное уже нашли мертвым. «Скорее всего, красноухую черепаху в ближайший пруд отнесли владельцы, которые не справились с содержанием и решили таким образом избавиться от животного», — прокомментировали 12 апреля в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора.

Фото: читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В ведомстве отметили, что подобные случаи не редкость как в Петербурге, так и в других регионах. Красноухие черепахи — одни из самых популярных для содержания дома из-за того, что стоят дешево и в юном возрасте имеют ярко-зеленый панцирь и красные пятна на ушах. С наступлением тепла таких черепах часто продают возле метро и в парках незаконные торговцы, которые не имеют разрешительных документов и не соблюдают условия содержания животных. Черепах держат в тесном аквариуме без ультрафиолетовых ламп и поддержания температурного режима. Из-за этого животные могут заболеть и погибнуть.

Более того, продавцы вводят покупателей в заблуждение, уверяя, что черепашки останутся такими же маленькими, как при покупке, что они неприхотливы в содержании и ухаживать за ними легко. Однако красноухие черепахи быстро вырастают в довольно крупных особей и могут кусаться. В итоге многие хозяева избавляются от них, просто вынеся в ближайший водоем.

Вот только красноухие черепахи, попав в природу, вытесняют местные виды, например, выгоняют птиц из гнезд, предварительно уничтожив кладку, и устраиваются там греться. Эти черепахи входят в список Международного союза охраны природы как один из худших в мире инвазивных видов. Их естественный ареал обитания — юг США и северная Мексика, и за его пределами вид считается экологически вредным.

Управление Росприроднадзора призывает петербуржцев внимательно подходить к выбору домашних животных и перед покупкой ознакомиться с их особенностями, условиями содержания и возможными рисками. Помните, что продавец должен предоставить покупателю информацию о видовом названии животного, особенностях его содержания и разведения, а также содержать его в момент продажи в надлежащих условиях.

О продаже красноухих черепах у станций метро просят сообщать в ведомство по телефону +7 921 987 58 99.

