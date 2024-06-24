Курортный сезон продолжается. Какая сейчас обстановка на пляжах Крыма после атаки

Решений о закрытии пляжного сезона в Крыму в связи с ракетной атакой по Севастополю не принималось. Обстановка для туристов достаточно безопасная, заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов 24 июня. При этом на одном из пляжей ищут опасные обломки боеприпасов.



Фото: Янина Павленко / Telegram Поделиться Поделиться





По его словам, все пляжи региона открыты. «Путевки — все раскуплено. <…> Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что нет необходимости и в ограничении потока в детские лагеря.



Работу пляжей на территории полуострова подтвердили и в Кремле. «Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу», — ответил Песков на вопрос о возможном закрытии курортного сезона, передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк».



При этом местным жителям и отдыхающим напомнили о мерах безопасности, призвав не подходить близко к опасным предметам и не трогать их, сообщил ТАСС со ссылкой на антитеррористическую комиссию города.

На попавшем под удар пляже Учкуевка в Севастополе ведутся оперативно-следственные действия. «На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы», — говорится в сообщении.



Отдых также прерван на курортах Ялты, где накануне произошла авария на коллекторе. Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, из-за ЧП закрыли пляжи «от Ореанды до Фороса». Запрет на купание сохраняется и после восстановления водоснабжения в городе.



23 июня украинские войска нанесли удар по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS, поставленными США. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке получили ранения от падения осколков кассетных суббоеприпасов. Итоговое число пострадавших в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо.



В то же время, как пишет РИА Новости, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после удара по Севастополю заявил, что в Крыму «нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни"». Чиновник считает, что Крым — «большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей».