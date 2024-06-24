Курортный сезон продолжается. Какая сейчас обстановка на пляжах Крыма после атаки

Решений о закрытии пляжного сезона в Крыму в связи с ракетной атакой по Севастополю не принималось. Обстановка для туристов достаточно безопасная, заявил глава Госсовета республики Владимир Константинов 24 июня. При этом на одном из пляжей ищут опасные обломки боеприпасов.
По его словам, все пляжи региона открыты. «Путевки — все раскуплено. <…> Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что нет необходимости и в ограничении потока в детские лагеря.
Работу пляжей на территории полуострова подтвердили и в Кремле. «Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу», — ответил Песков на вопрос о возможном закрытии курортного сезона, передает телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
При этом местным жителям и отдыхающим напомнили о мерах безопасности, призвав не подходить близко к опасным предметам и не трогать их, сообщил ТАСС со ссылкой на антитеррористическую комиссию города.
На попавшем под удар пляже Учкуевка в Севастополе ведутся оперативно-следственные действия. «На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств. После падения частей ракеты на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы», — говорится в сообщении.
Отдых также прерван на курортах Ялты, где накануне произошла авария на коллекторе. Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, из-за ЧП закрыли пляжи «от Ореанды до Фороса». Запрет на купание сохраняется и после восстановления водоснабжения в городе.
23 июня украинские войска нанесли удар по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS, поставленными США. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке получили ранения от падения осколков кассетных суббоеприпасов. Итоговое число пострадавших в результате ракетной атаки составило 153 человека, погибли четверо.
В то же время, как пишет РИА Новости, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после удара по Севастополю заявил, что в Крыму «нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни"». Чиновник считает, что Крым — «большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей».