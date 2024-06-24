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    Микроавтобус догнал питбайк, тормознувший, чтобы пропустить встречку в Ленобласти

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    Юный байкер пострадал в ДТП на трассе в Волховском районе Петербурга. Он попал под колеса микроавтобуса, когда пытался повернуть на перекрестке. Это третье серьезное ДТП с мотоциклистами за последние дни.

    В 23:12 22 июня на 516-м километре трассы «Вологда — Тихвин», на пересечении с дорогой «Аврово — Сясьстрой — Усадище» 58-летний житель Тихвина на Volkswagen LT въехал в попутный питбайк GR1 F250A, стало известно «Фонтанке» 24 июня. Мотоциклом управлял 17-летний юноша. Он в тот момент остановился, чтобы пропустить встречный транспорт и повернуть налево.

    В результате аварии байкера с различными травмами госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП ведется проверка. Водитель автомобиля за 2024 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД дважды: за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

    За день до этого, ночью 21 июня, на пересечении набережной Обводного канала и Митрофаньевского шоссе в Петербурге тяжелые травмы в ДТП получили байкер и его пассажирка. А вечером того же дня в Сланцевском районе Ленобласти байкер не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Травмы оказались смертельными.

    Всего с 21 по 23 июня, по данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на петербургских дорогах произошло 749 ДТП, а на областных — 281. Пострадавшие были в 33 и 19 случаях соответственно. В Петербурге в дорожных авариях получили травмы 32 человека, в том числе один ребенок, и двое взрослых погибли. В Ленобласти 18 взрослых и двое детей пострадали, пять человек погибли.

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    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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