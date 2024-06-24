Микроавтобус догнал питбайк, тормознувший, чтобы пропустить встречку в Ленобласти

Юный байкер пострадал в ДТП на трассе в Волховском районе Петербурга. Он попал под колеса микроавтобуса, когда пытался повернуть на перекрестке. Это третье серьезное ДТП с мотоциклистами за последние дни.



В 23:12 22 июня на 516-м километре трассы «Вологда — Тихвин», на пересечении с дорогой «Аврово — Сясьстрой — Усадище» 58-летний житель Тихвина на Volkswagen LT въехал в попутный питбайк GR1 F250A, стало известно «Фонтанке» 24 июня. Мотоциклом управлял 17-летний юноша. Он в тот момент остановился, чтобы пропустить встречный транспорт и повернуть налево.