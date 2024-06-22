Без прав, регистрации, шлема и экипировки. Мотоциклист в Ленобласти не вырулил

Мотоциклист погиб минувшим вечером в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. «Фонтанке» стали известны некоторые подробности.
ДТП произошло 21 июня около 18 часов на 2-м километре дороги Старополье — Осьмино, вне населенного пункта, на закруглении дороги. По предварительной версии, 36-летний мужчина на мотоцикле «Ирбис» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком «Исузу» с прицепом под управлением 47-летнего новгородца. Мотоциклист скончался на месте, его 42-летний пассажир в тяжелом состоянии попал в больницу. Оба были без мотошлемов и мотоэкипировки.
По данным «Фонтанки», водительского удостоверения у мотоциклиста нет (он его никогда не получал). Мотоцикл без госзнаков, на учете не состоит. Про пострадавшего пассажира известно, что он живёт в расположенной неподалеку деревне.