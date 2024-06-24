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    Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Моргенштерна*. Его заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента

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    Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении Алишера Моргенштерна. Сообщение об этом 24 июня появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

    Согласно информации пресс-релиза, «признанный иноагентом Алишер Моргенштерн был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (часть 2, 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжил «распространение в соцсетях публичных сообщений и материалов без соответствующей маркировки иностранного агента», чем нарушил требования законодательства Российской Федерации.

    Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

    Рэпер пытался опротестовать свое включение в реестр иностранных агентов, однако в 2022 году Замоскворецкий суд Москвы решил, что решение Минюста в его отношении было законно, и отклонил исковые требования.

    Ранее прокуратура Москвы обнаружила нарушения требований законодательства РФ в действиях певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)*, высказываниях актрисы Яны Трояновой* и историка Тамары Эйдельман*. В отношении их также могут быть возбуждены уголовные дела

    *Признаны Минюстом РФ иностранным агентом.

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