«Ведомости»: Сенаторами от Крыма могут стать шахматист Карякин и мэр Ялты Павленко

В сентябре этого года в Совете Федерации могут сменить сенаторов от Крыма Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди. Они представляют республику с 2014 года. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к администрации президента, а также представитель «Единой России».



В настоящее время Цеков представляет Госсовет в СФ, а Ковитиди — губернатора Сергея Аксенова. По сведениям источника «Ведомостей», действующие сенаторы могут покинуть верхнюю палату и их места займут шахматист Сергей Карякин и мэр Ялты Янина Павленко.

Сергей Карякин — гроссмейстер и мастер спорта России по шахматам. Родом из Симферополя. В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в президенты. В 2023 году Сергей Карякин участвовал в образованной под выборы 2024 года «Команде Путина». С начала СВО спортсмен активно поддерживает действия властей: он ездил в Донбасс, чтобы собирать гуманитарную помощь солдатам и местным жителям. В результате этого шахматист вошел в санкционный список Украины. Карякин занимает третье место в списке «Единой России» на выборах в Госсовет. Если шахматиста изберут в депутаты Госсовета, то, возможно, он будет направлен в Совет Федерации от республики, считают источники «Ведомостей».