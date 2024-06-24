«Ведомости»: Сенаторами от Крыма могут стать шахматист Карякин и мэр Ялты Павленко

В сентябре этого года в Совете Федерации могут сменить сенаторов от Крыма Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди. Они представляют республику с 2014 года. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к администрации президента, а также представитель «Единой России».
В настоящее время Цеков представляет Госсовет в СФ, а Ковитиди — губернатора Сергея Аксенова. По сведениям источника «Ведомостей», действующие сенаторы могут покинуть верхнюю палату и их места займут шахматист Сергей Карякин и мэр Ялты Янина Павленко.
Сергей Карякин — гроссмейстер и мастер спорта России по шахматам. Родом из Симферополя. В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в президенты. В 2023 году Сергей Карякин участвовал в образованной под выборы 2024 года «Команде Путина». С начала СВО спортсмен активно поддерживает действия властей: он ездил в Донбасс, чтобы собирать гуманитарную помощь солдатам и местным жителям. В результате этого шахматист вошел в санкционный список Украины. Карякин занимает третье место в списке «Единой России» на выборах в Госсовет. Если шахматиста изберут в депутаты Госсовета, то, возможно, он будет направлен в Совет Федерации от республики, считают источники «Ведомостей».
Янина Павленко родилась в городе Вижница в Черновицкой области Украины. Исполняет обязанности мэра Ялты с 2020 года. В 2022 году Янина предложила отдать пентхаус президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия беженцам из Донбасса. В этом же году глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор мэру Ялты. Он раскритиковал Павленко за то, что та предоставила неверную информацию относительно аукциона по размещению НКО. Согласно сведениям источника «Ведомостей», Янина Павленко может занять место сенатора Ковитиди. В то же время не исключают возможность того, что сенатором может стать один из участников боевых действий на Украине. Так, в списке «Единой России» на выборах в Госсовет есть участник СВО Кирилл Чебышев — ему отведено шестое место.
На должности сенатора с 2014 года Цеков отличился тем, что в 2023 году совместно с Екатериной Алтабаевой, Сергеем Колбиным и Ольгой Бас внес в палату парламента документ «о лишении гражданства по рождению». Госдума, в свою очередь, законопроект отклонила. Ковитиди запомнилась тем, что после объявленной 21 сентября 2022 года частичной мобилизации в РФ предложила призывать в армию людей со сколиозом и плоскостопием. В 2023 году сенатор утверждала, что необходимо вводить уголовную ответственность за склонению женщин к абортам.
В сентябре 2024 года в Крыму пройдут выборы депутатов Госсовета, после чего парламентарии выберут главу региона. Также произойдет смена сенаторов, которые представляют интересы республики.