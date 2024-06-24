В России могут запретить административный арест отцов-одиночек

В России могут запретить накладывать административный арест на отцов-одиночек, у которых есть дети младше 14 лет. Однако соответствующий законопроект, по мнению правительства РФ, нуждается в доработке. Об этом 24 июня сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.



«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания», — цитирует информагентство отзыв.



По мнению кабмина, одно из положений законопроекта нужно доработать, так как оно «не отвечает принципу системности».



«...Запрет на административный арест, согласно инициативе, устанавливается в отношении усыновителя, опекуна или попечителя ребенка-инвалида, однако на родителей таких детей действие этой нормы не распространяется», — пишет ТАСС.



Автором рекомендовано учесть это.



Этот законопроект был внесен в Госдуму депутатами «Единой России» — Артемом Метелевым и Ириной Панькиной. Далее разработан по предложению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. В пояснительной записке к документу уточняется, что в случае ареста отца-одиночки ребенок может вообще остаться без родительского присмотра.



Сейчас в КоАП РФ установлен запрет на арест матерей-одиночек. По мнению правительства РФ, полноценные отношения с ребенком могут иметь оба родителя. В связи с этим и был разработан данный законопроект.

