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    Суд решил судьбу подростка, который изнасиловал и сжёг школьницу

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    В Пермском крае 24 июня огласили приговор подростку, который изнасиловал и поджёг несовершеннолетнюю подругу. Его признали виновным в изнасиловании, убийстве и умышленном повреждении имущества. Суд дал ему 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии, сообщает портал 59.RU.

    Напомним, что в начале июля прошлого года девочку с многочисленными ожогами нашли на железнодорожных путях недалеко от дома обвиняемого в поселке Октябрьский. В течение нескольких дней за её жизнь боролись врачи, но организм девочки не выдержал, и она скончалась в реанимации. В преступлении обвинили ее 16-летнего друга. Он отрицал свою вину.

    По словам обвиняемого, дело было так: накануне произошедшего подростки выпивали и занимались сексом по обоюдному согласию, после чего девочке стало плохо от количества выпитого. Она вышла на улицу без одежды, добрела до железнодорожных путей, споткнулась об них и упала. По версии мальчика, он проверил пульс и дыхание подруги и решил, что она мертва. Затем сходил домой за бензином, облил им девочку и поджег.

    Во время судебного заседания 18 июня обвиняемый принес соболезнования родным погибшей. Свою вину он увидел только в том, что не вызвал скорую, когда девочка упала на железнодорожные пути. Обвинение посчитало, что юноша осознавал всю серьезность действий и хотел скрыть следы преступления, когда поджигал подругу.

    Также суд потребовал взыскать с родителей мальчика 15 миллионов рублей. Из них 4,7 миллиона рублей выплатят отцу пострадавшей, а 100 тысяч рублей — компенсация за похороны. У защиты есть право обжаловать судебный приговор.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что в Туве вынесли приговор по делу о групповом изнасиловании 10-летнего мальчика.

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