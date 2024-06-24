Суд решил судьбу подростка, который изнасиловал и сжёг школьницу

В Пермском крае 24 июня огласили приговор подростку, который изнасиловал и поджёг несовершеннолетнюю подругу. Его признали виновным в изнасиловании, убийстве и умышленном повреждении имущества. Суд дал ему 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии, сообщает портал 59.RU.
Напомним, что в начале июля прошлого года девочку с многочисленными ожогами нашли на железнодорожных путях недалеко от дома обвиняемого в поселке Октябрьский. В течение нескольких дней за её жизнь боролись врачи, но организм девочки не выдержал, и она скончалась в реанимации. В преступлении обвинили ее 16-летнего друга. Он отрицал свою вину.
По словам обвиняемого, дело было так: накануне произошедшего подростки выпивали и занимались сексом по обоюдному согласию, после чего девочке стало плохо от количества выпитого. Она вышла на улицу без одежды, добрела до железнодорожных путей, споткнулась об них и упала. По версии мальчика, он проверил пульс и дыхание подруги и решил, что она мертва. Затем сходил домой за бензином, облил им девочку и поджег.
Во время судебного заседания 18 июня обвиняемый принес соболезнования родным погибшей. Свою вину он увидел только в том, что не вызвал скорую, когда девочка упала на железнодорожные пути. Обвинение посчитало, что юноша осознавал всю серьезность действий и хотел скрыть следы преступления, когда поджигал подругу.
Также суд потребовал взыскать с родителей мальчика 15 миллионов рублей. Из них 4,7 миллиона рублей выплатят отцу пострадавшей, а 100 тысяч рублей — компенсация за похороны. У защиты есть право обжаловать судебный приговор.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что в Туве вынесли приговор по делу о групповом изнасиловании 10-летнего мальчика.