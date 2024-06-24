Суд решил судьбу подростка, который изнасиловал и сжёг школьницу

В Пермском крае 24 июня огласили приговор подростку, который изнасиловал и поджёг несовершеннолетнюю подругу. Его признали виновным в изнасиловании, убийстве и умышленном повреждении имущества. Суд дал ему 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии, сообщает портал 59.RU.



Напомним, что в начале июля прошлого года девочку с многочисленными ожогами нашли на железнодорожных путях недалеко от дома обвиняемого в поселке Октябрьский. В течение нескольких дней за её жизнь боролись врачи, но организм девочки не выдержал, и она скончалась в реанимации. В преступлении обвинили ее 16-летнего друга. Он отрицал свою вину.

