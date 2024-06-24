Задержаны подозреваемые в перестрелке на границе Абхазии с Россией

Прокуратура Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в перестрелке на границе республики с Россией. Об этом пишет 24 июня РИА Новости.

«Есть люди, которых доставили по подозрению в совершении преступления на границе, в результате которого погиб один человек и трое ранены. Их допрашивают, устанавливается причастность к преступлению», — сказал ТАСС сотрудник Генпрокуратуры.

Как уточнил глава МВД Абхазии в комментарии РИА Новости, задержаны трое из шести предполагаемых участников перестрелки, остальных ищут.

Днем 23 июня неизвестные обстреляли автомобиль у российско-абхазской границы на КПП «Псоу» и скрылись. По данным МВД, один человек погиб, ранения получили трое, в том числе несовершеннолетняя. Все четверо — местные жители. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия (статьи 99, часть 2, и 117 УК РФ).