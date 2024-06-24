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    Задержаны подозреваемые в перестрелке на границе Абхазии с Россией

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    3 комментария

    Прокуратура Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в перестрелке на границе республики с Россией. Об этом пишет 24 июня РИА Новости.

    «Есть люди, которых доставили по подозрению в совершении преступления на границе, в результате которого погиб один человек и трое ранены. Их допрашивают, устанавливается причастность к преступлению», — сказал ТАСС сотрудник Генпрокуратуры.

    Как уточнил глава МВД Абхазии в комментарии РИА Новости, задержаны трое из шести предполагаемых участников перестрелки, остальных ищут.

    Днем 23 июня неизвестные обстреляли автомобиль у российско-абхазской границы на КПП «Псоу» и скрылись. По данным МВД, один человек погиб, ранения получили трое, в том числе несовершеннолетняя. Все четверо — местные жители. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия (статьи 99, часть 2, и 117 УК РФ).

    Поздно вечером 23 июня министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил ТАСС, что правоохранители установили личности стрелявших. По его словам, в результате нападения убит случайный прохожий, ранены таксист, девушка, а также «мужчина, в отношении которого все это [стрельба] происходило». Граждан РФ среди пострадавших нет.

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