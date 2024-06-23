21 июня неизвестные в черном открыли стрельбу в двух дагестанских городах — Махачкале и Дербенте. Сообщается о погибших и раненых. Мы собираем всё, что известно о ЧП, в режиме онлайн.
Убитому протоиерею Николаю было 66 лет. Он служил в Дербенте больше 40 лет, преподавал в воскресной школе уроки православия и Закон Божий. В Дагестан отец Николай переехал из Ставрополья в 80-х годах. У него остались жена, три дочери и шесть внуков.
В МВД Дагестана подтвердили, что двое боевиков, стрелявших в Дагестане, ликвидированы.
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В Махачкале около пляжа слышны звуки стрельбы, пишет телеграм-канал 112.
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Также сообщается снова о перестрелке в районе горящей синагоги.
СК России по Республике Дагестан возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Сообщается, что пострадали полицейские и мирное население.
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.
Террористы, устроившие стрельбу в Дагестане, попали на видео.
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В синагоге в Дербенте вспыхнул пожар.
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Очевидцы сняли, как неизвестные в черном стреляют на улицах Дербента.
Golos.dagestana
— В Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС, — сообщили в НАК, передает ТАСС.
— Два боевика только что ликвидированы в Махачкале, — сообщает Shot со ссылкой на очевидцев.
При стрельбе в Дербенте погиб священник, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
— По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел, — написал Шамиль в своем телеграм-канале.
Ситуацию прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов.
— Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие.
Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики.
Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!
Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже.