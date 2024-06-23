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    «Необходимо избегать жертв». В ООН прокомментировали удар по Севастополю

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    При ведении боевых действий нельзя допускать жертв среди мирных жителей, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак агентству «РИА Новости» 23 июня.

    «Мы <...> подтверждаем нашу позицию, что необходимо избегать жертв среди гражданского населения», — прокомментировал он атаку ракетами ATACMS по Севастополю.

    Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться реакции на атаку на Севастополь от международных организаций. По ее словам, российская дипломатия будет работать в этом направлении «еще более упорно».

    Во время ракетной атаки на Севастополь погибли трое детей и двое взрослых, пострадали более 120 человек. Одна из погибших — девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. О том, что известно к этому часу о трагедии в Крыму, — в тексте «Фонтанки».

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