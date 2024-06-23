«Необходимо избегать жертв». В ООН прокомментировали удар по Севастополю

При ведении боевых действий нельзя допускать жертв среди мирных жителей, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак агентству «РИА Новости» 23 июня.
«Мы <...> подтверждаем нашу позицию, что необходимо избегать жертв среди гражданского населения», — прокомментировал он атаку ракетами ATACMS по Севастополю.
Ранее представитель
Во время ракетной атаки на Севастополь погибли трое детей и двое взрослых, пострадали более 120 человек. Одна из погибших — девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. О том, что известно к этому часу о трагедии в Крыму, — в тексте «Фонтанки».