Ущерб от действий обвиняемого в мошенничестве экс-главы АФК «Система» составил 360 млн рублей

Бывшего президента инвестиционной компании АФК «Система», экс-замдиректора «Фосагро» Евгения Новицкого обвиняют в хищении 360 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда «Уральский финансовый дом», которым пользовались 19 тысяч человек. Подробности расследования уголовного дела 22 июня выяснила газета «Коммерсантъ».
По данным издания, уголовное дело, по которому накануне задержали предпринимателя, возбудили еще в ноябре 2023 года. Изначально оно расследовалось в отношении неустановленных лиц. После в нем появились конкретные фигуранты.
20 июня сотрудники полиции и ФСБ провели в Москве и Подмосковье серию обысков, в результате которых на допрос были доставлены сам Новицкий, а также предприниматели Олег Мезенцев и Ольга Илларионова. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве. 22 июня Тверской районный суд Москвы отправил двух фигурантов под домашний арест, а Мезенцева поместил под стражу. Все они отрицают свою вину.
Как уточняет издание, список фигурантов не окончательный. Других будут устанавливать правоохранители. В 360 млн рублей оценивается ущерб, нанесенный только по одному из вменяемых Новицкому эпизодов. Всего на момент отзыва лицензии НФП в 2016 году в нем находились пенсионные накопления на 890 млн рублей.
По версии следствия, руководство фонда, действовавшее в сговоре с предполагаемыми мошенниками, направило накопления клиентов в ЗАО «Паллада», которое покупало на торгах акции предприятий. Сделки должны были приносить НПФ прибыль, но исходя из их условий (завышенная цена, нерыночные условия) следствие считает их фиктивными — таким образом деньги выводились из фонда.