ТАСС назвал статью, по которой был задержан глава АФК «Система» Новицкий

Экс-руководитель АФК «Система» и действующий замгендиректора «ФосАгро» бизнесмен Евгений Новицкий задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом вечером 21 июня пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О задержании топ-менеджера сообщалось ранее, но причина не называлась. По данным источника ТАСС, Новицкому вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело расследует МВД, которое уже в ближайшее время обратится с ходатайством в суд за избранием меры пресечения.