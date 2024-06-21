ТАСС назвал статью, по которой был задержан глава АФК «Система» Новицкий

Экс-руководитель АФК «Система» и действующий замгендиректора «ФосАгро» бизнесмен Евгений Новицкий задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом вечером 21 июня пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О задержании топ-менеджера сообщалось ранее, но причина не называлась. По данным источника ТАСС, Новицкому вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело расследует МВД, которое уже в ближайшее время обратится с ходатайством в суд за избранием меры пресечения.
Евгению Новицкому может грозить до 10 лет лишения свободы.
РБК пишет, что имя Новицкого фигурировало в материалах дела арестованного накануне экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера. С АФК его связывает покупка ж/д оператора «СГ-транс» 12 лет назад.
Сам же бывший совладелец одной из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» Алексей Тайчер вчера был арестован Тверским районным судом Москвы до 14 августа 2024 года.