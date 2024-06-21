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    Задержан бывший глава АФК «Система» Новицкий

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    Экс-руководитель АФК «Система» и действующий замгендиректора «ФосАгро» Евгений Новицкий задержан. Статья пока что не называется.

    Задержание Новицкого подтверждает ТАСС. Пока что известно только, что его привлекают по статье «экономического характера».

    Также известно, что задержан он был еще накануне, оперативники побывали дома у топ-менеджера. Собеседник ТАСС использовал формулировку «осмотр жилища», об обыске речи не идет. Процессуальный статус Новицкого также пока не ясен.

    РБК пишет, что фамилия Новицкого фигурировала в материалах дела арестованного накануне экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера. С АФК его связывает покупка ж/д оператора «СГ-транс» 12 лет назад.

    Новицкий был одним из руководителей АФК еще с 1995 года. Холдинг занимается инвестициями. Он управляет компаниями «МТС», Segezha Group, сетью «Детский мир», «Биннофарм» и другими.

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