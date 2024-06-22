Суд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве экс-главу АФК «Система» Новицкого

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего президента инвестиционной компании АФК «Система» Евгения Новицкого. Ему вменяют шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере со средствами негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД».

Как сообщает пресс-служба судов Москвы 22 июня, Новицкого отправили под домашний арест на два месяца, до 20 августа. По версии следствия, он действовал в составе группы, которая под видом покупки ликвидных ценных бумаг на бирже планировала похитить деньги «Урал ФД», а также пенсионные накопления участников фонда, перечисленные в качестве оплаты ценных бумаг по завышенной стоимости и не на рыночных условиях.

Помимо него, в деле еще два фигуранта - индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев и Ольга Илларионова, роль которых в преступлениях не раскрывается в релизе. Первого суд отправил под стражу, вторую - также под домашний арест на 2 месяца.



Лицензия НПФ «Урал ФД» была аннулирована регулятором в июне 2016 года. Новицкий возглавлял АФК «Система» в должности президента с 1995 по 2005 год и еще около восьми лет находился в совете директоров компании.

