Суд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве экс-главу АФК «Система» Новицкого

суды общей юрисдикции города Москва
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего президента инвестиционной компании АФК «Система» Евгения Новицкого. Ему вменяют шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере со средствами негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД».
Как сообщает пресс-служба судов Москвы 22 июня, Новицкого отправили под домашний арест на два месяца, до 20 августа. По версии следствия, он действовал в составе группы, которая под видом покупки ликвидных ценных бумаг на бирже планировала похитить деньги «Урал ФД», а также пенсионные накопления участников фонда, перечисленные в качестве оплаты ценных бумаг по завышенной стоимости и не на рыночных условиях.
Помимо него, в деле еще два фигуранта - индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев и Ольга Илларионова, роль которых в преступлениях не раскрывается в релизе. Первого суд отправил под стражу, вторую - также под домашний арест на 2 месяца.
Лицензия НПФ «Урал ФД» была аннулирована регулятором в июне 2016 года. Новицкий возглавлял АФК «Система» в должности президента с 1995 по 2005 год и еще около восьми лет находился в совете директоров компании.
Последнее время предприниматель занимал пост первого заместителя гендиректора химического холдинга «Фосагро». Его коллеги удивлены случившимся. «Никто до последнего времени не знал о его задержании», — рассказал МЅК1.RU один из сотрудников. При этом, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию, Новицкий работал в ней с апреля 2019-го по июнь 2022 года. Правоохранители задержали его накануне, 21 июня.