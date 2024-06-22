В Ассоциации туроператоров объяснили, почему отдыхать в Арабских Эмиратах дешевле, чем в Турции

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) дешевле, чем в Турции, потому что экономика первой страны более стабильна, там меньше растут цены и ниже проценты по кредитам, что позволяет местным игрокам активнее вкладываться в туристическую инфраструктуру. Об этом 22 июня в интервью РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор компании «Русский экспресс» Тарас Кобищанов.

«В Эмиратах нет такого комплекса внутренних проблем, как в Турции, и это позволяет им активно развиваться», — отметил он.



По словам эксперта, в Турции гостиничная индустрия растет уже не такими высокими темпами, как 7–10 лет назад, в стране практически невозможно взять кредит из-за высоких процентных ставок. ЦБ Турции поднял ключевую ставку уже до 45% годовых, так что занимать компаниям приходится под 50–60%. Вкладывать их в строительство гостиницы, которая не окупится, нецелесообразно. На фоне высокой инфляции растут зарплаты и цены, в том числе тарифы на электроэнергию. В связи с этим отели, учитывая и другие растущие расходы, вынуждены поднимать цены на свои услуги.

