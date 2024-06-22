    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    758мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.96eur94.26

    В Ассоциации туроператоров объяснили, почему отдыхать в Арабских Эмиратах дешевле, чем в Турции

    1296
    3 комментария

    Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) дешевле, чем в Турции, потому что экономика первой страны более стабильна, там меньше растут цены и ниже проценты по кредитам, что позволяет местным игрокам активнее вкладываться в туристическую инфраструктуру. Об этом 22 июня в интервью РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор компании «Русский экспресс» Тарас Кобищанов.

    «В Эмиратах нет такого комплекса внутренних проблем, как в Турции, и это позволяет им активно развиваться», — отметил он.

    По словам эксперта, в Турции гостиничная индустрия растет уже не такими высокими темпами, как 7–10 лет назад, в стране практически невозможно взять кредит из-за высоких процентных ставок. ЦБ Турции поднял ключевую ставку уже до 45% годовых, так что занимать компаниям приходится под 50–60%. Вкладывать их в строительство гостиницы, которая не окупится, нецелесообразно. На фоне высокой инфляции растут зарплаты и цены, в том числе тарифы на электроэнергию. В связи с этим отели, учитывая и другие растущие расходы, вынуждены поднимать цены на свои услуги.

    В Эмиратах, напротив, экономика более стабильна, там нет такой инфляции, не такие высокие проценты ставок по кредитам и недорогая электроэнергия. Все это делает развитие гостиничной индустрии в стране более рентабельной, говорит Кобищанов.

    В России инфляция тоже растет. В мае цены на товары и услуги увеличились на 8,3% по сравнению с прошлым годом. Отчасти это происходит за счет удорожания туризма.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТуризмТуризм в ТурцииТурцияОтпуск в ОАЭОАЭ
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close