Никаких курортов. ЕС хочет запретить частные перелеты и чартеры, совершаемые «в интересах россиян»

Четырнадцатый пакет санкций ЕС запретит любые частные и чартерные авиаперелеты, осуществляемые в интересах граждан или компаний РФ, сообщает портал EUobserver 21 июня со ссылкой на проект документа.

Как отмечают в EUobserver, санкции будут способствовать «дальнейшему подавлению российской авиации». По данным портала, новые ограничения от ЕС будут распространяться «на любые перелеты, для которых российское юридическое или физическое лицо правомочно определить место взлета и посадки». Например, рейсы в курортные зоны или перевозку сотрудников на деловые встречи в ЕС.

Напомним, что еще в 2022 году Евросоюз запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС. Тем не менее россияне могли летать в Европу по чартерным рейсам европейских авиакомпаний.

EUobserver приводит и другие подробности 14-го пакета санкций, который могут принять страны Евросоюза. Так, по данным портала, Союз ужесточит банковские переводы ЕС в Россию. Как ранее писала «Фонтанка», ограничения коснутся также экспорта российского СПГ. EUobserver снова подтвердил этот пункт в новом пакете санкций и добавил, что такой запрет обойдется России примерно в 3 млрд евро в год и создаст логистические сложности.

Также EUobserver уточняет, что ЕС введет санкции против 69 физических и 47 юридических лиц — им запретят получать визу и заморозят активы в странах Европы. Ранее портал сообщал, что санкции коснутся 20 физических и 22 юридических лиц. В их числе — певица Полина Гагарина, основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и экс-глава Объединенной судостроительной корпорации Роман Троценко. Также ограничения коснутся Таймураза Боллоева, которого год назад назначили президентом компании «Балтика».

Ранее EUobserver сообщал, что ограничения также коснутся российских танкеров. Сегодня на портале уточнили, что ЕС запретит 27 грузовым судам заходить в свои порты: 11 из них — российские, еще 16 — «плавали под удобными флагами» других стран, пишет EUobserver. «Эта мера должна ограничить деятельность судов, участвующих в перевозке товаров, приносящих доход для военных действий России, или судов, эксплуатируемых для содействия или поддержки действий или политики, поддерживающих действия России против Украины», — говорится в документе.

Из других деталей, известных о готовящемся 14-м пакете санкций: страны ЕС могут запретить экспорт гелия и ограничить деятельность европейских дочерних предприятий, ведущих бизнес в РФ.