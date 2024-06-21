Создавал видимость профессионала. В Петербурге арестовали чиновника за недоубранную свалку

В Петербурге отправили под арест начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красногвардейского района Руслана Проценко. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, нанесшем ущерб городскому бюджету.
По версии следствия, в период с 15 июля по 28 декабря 2023 года Проценко «в стремлении создать видимость своей профессиональной компетентности и наличия необходимых качеств руководителя» предоставил заместителю главы районной администрации недостоверные сведения о ликвидации несанкционированной свалки в Пейзажном парке. Он сделал так, что руководство подписало документы о приемке работ, якобы выполненных полностью, а на счет ООО «ВК» перечислили оплату в 178 миллионов рублей, сообщает 21 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
При этом обвиняемый достоверно знал, что на момент оплаты не были выполнены работы как минимум на 20 миллионов рублей, считает следствие. Таким образом действия чиновника повлекли нарушение прав граждан и законных интересов организаций, а также ущерб бюджету Петербурга на сумму не менее 20 миллионов.
В отношении Проценко возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по