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    Создавал видимость профессионала. В Петербурге арестовали чиновника за недоубранную свалку

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    В Петербурге отправили под арест начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красногвардейского района Руслана Проценко. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, нанесшем ущерб городскому бюджету.

    По версии следствия, в период с 15 июля по 28 декабря 2023 года Проценко «в стремлении создать видимость своей профессиональной компетентности и наличия необходимых качеств руководителя» предоставил заместителю главы районной администрации недостоверные сведения о ликвидации несанкционированной свалки в Пейзажном парке. Он сделал так, что руководство подписало документы о приемке работ, якобы выполненных полностью, а на счет ООО «ВК» перечислили оплату в 178 миллионов рублей, сообщает 21 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    При этом обвиняемый достоверно знал, что на момент оплаты не были выполнены работы как минимум на 20 миллионов рублей, считает следствие. Таким образом действия чиновника повлекли нарушение прав граждан и законных интересов организаций, а также ущерб бюджету Петербурга на сумму не менее 20 миллионов.

    В отношении Проценко возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ. 19 июня он был задержан, а 20 июня ему предъявили обвинение. Красногвардейский районный суд Петербурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа.

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