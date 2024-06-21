Белоусов: ВС России владеют инициативой на всей линии фронта в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО владеют инициативой на всей линии фронта, снижая боевой потенциал противника. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС в пятницу, 21 июня.



«Благодаря их мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта», — сказал он на встрече с выпускниками военных вузов.

На встрече в Кремле военных выпускников поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства упомянул, что заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. По словам российского лидера, народ страны «внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения».