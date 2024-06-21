Белоусов: ВС России владеют инициативой на всей линии фронта в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО владеют инициативой на всей линии фронта, снижая боевой потенциал противника. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС в пятницу, 21 июня.
«Благодаря их мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта», — сказал он на встрече с выпускниками военных вузов.
На встрече в Кремле военных выпускников поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства упомянул, что заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. По словам российского лидера, народ страны «внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения».
Ранее во время общения с участниками программы «Время героев» президент РФ сообщил о заметном омоложении командного состава в ВС РФ. Так, по данным, которые привел Путин, средний возраст командующего армией — 50 лет, командующего дивизией — 46 лет. Всего в зоне СВО находятся почти 700 тысяч российских военных.
На встрече с выпускниками военных вузов российский лидер также заявил, что Москва готова к широкому обсуждению вопросов безопасности в Евразии с различными объединениями, в том числе со странами НАТО.