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    Смольный выбрал автора проекта по реконструкции Морского вокзала

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    Московская компания ООО «Байер» займется разработкой проекта реконструкции Морского вокзала. Как следует из данных портала Госзакупок, она стала единственным участником конкурса, объявленного Смольным. Итоги были подведены 21 июня.

    Торги признаны несостоявшимися, контракт заключат с единственным заявителем. Цена договора составит около 73 млн рублей, что на 7 млн меньше изначальной.

    Пассажирский порт «Морской фасад» (на 100% принадлежит городу) инициировал реконструкцию терминала на площади Морской Славы в начале июня. Проект предполагает размещение в здании терминала торгового центра, гостиницы, офисов и ресторана. Среди задач, которые предстоит решить победителю, указаны не только ремонтные работы, но также изменение функционального назначения здания и корректировка внешнего облика. Работы должны быть выполнены к концу 2026 года.

    На ПМЭФ-2021 группа компаний «Севкабель» договорилась со Смольным, что совместно с сетью отелей «Азимут» займется обновлением Морского вокзала на Васильевском острове. За 3,1 миллиарда рублей планировалось переделать терминал под отель, вокруг создать общественное пространство с набережной. Но передача инвесторам объектов затянулась.

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