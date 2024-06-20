Собрались на Фонтанка SUP, но у вас нет доски? Объясняем, где ее взять в аренду

Даже если у вас нет своей доски, это не повод отказываться от участия в международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP . Если вам хочется оказаться на карнавале среди тысяч других единомышленников, достаточно взять борд в аренду.

Не утруждайтесь поиском подходящих прокатных компаний — мы уже сами всё за вас сделали. На официальном сайте фестиваля вы найдете контакты SUP-школ. Все они — партнеры карнавала. Поэтому не сомневайтесь: это проверенные и надежные ребята.



У них можно взять доску напрокат (причем не только на время нашего фестиваля), а также получить навыки управления сапом: потренироваться перед выходом в Фонтанку.

