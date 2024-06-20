Собрались на Фонтанка SUP, но у вас нет доски? Объясняем, где ее взять в аренду

Даже если у вас нет своей доски, это не повод отказываться от участия в международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP. Если вам хочется оказаться на карнавале среди тысяч других единомышленников, достаточно взять борд в аренду.
Не утруждайтесь поиском подходящих прокатных компаний — мы уже сами всё за вас сделали. На официальном сайте фестиваля вы найдете контакты SUP-школ. Все они — партнеры карнавала. Поэтому не сомневайтесь: это проверенные и надежные ребята.
У них можно взять доску напрокат (причем не только на время нашего фестиваля), а также получить навыки управления сапом: потренироваться перед выходом в Фонтанку.
Даже если у вас пока мало опыта, не переживайте: SUP-серфинг намного проще, чем кажется. Всё, что необходимо, — это чувство баланса и немного времени для тренировки.
Напомним, реки и каналы Петербурга в девятый раз станут трассой для красочного карнавала сап-серферов 3 августа 2024 года. Мы спустим доски у Инженерного замка, пройдем на сапах через Мойку, Фонтанку, Крюков канал и канал Грибоедова. Преодолев на пути 25 мостов, финишируем у Итальянского моста. Регистрация бесплатная, но обязательная — пройдите ее по этой ссылке. Подробнее о правилах фестиваля и конкурсных номинациях читайте здесь.