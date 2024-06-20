В Петербурге состоится первый Международный форум по ядерной медицине БРИКС. Отвечают за проведение Минздрав и Росатом

С 20 по 21 июня Министерство здравоохранения РФ и госкорпорация «Росатом» проведут в Петербурге первый Международный форум по ядерной медицине стран БРИКС. Резолюция, принятая по его итогам, станет основой для обсуждения сотрудничества участников будущего саммита БРИКС в Казани.
Ожидается, что в форуме примут участие около 200 представителей онкологических и терапевтических центров, научно-исследовательских организаций и ВУЗов стран БРИКС, в числе которых бразильский Институт ядерных и энергетических исследований, Медицинский исследовательский центр имени короля Фейсала из Саудовской Аравии. В открытии и пленарном заседании поучаствуют глава Минздрава Михаил Мурашко, замгендиректора «Росатома» Юрий Оленин и губернатор Петербурга Александр Беглов.
Для участников форума запланированы 16 секций, посвященные разработке эффективных радиофармацевтических препаратов и специализированного оборудования, подготовке кадров по профильным специальностям, внедрению передовых технологических решений в области радиофармацевтики в медицинскую практику. Запланированы и посещения ведущих медицинских центров Петербурга.
Сегодня ядерная медицина является важнейшим направлением развития высокотехнологичного персонализированного подхода к диагностике и лечению различных онкологических и неонкологических заболеваний.