На теплоходе по рекам: куда отправиться из Петербурга этим летом

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Если хотите отдохнуть летом неподалеку от Петербурга и на воде, вам подойдут речные круизы. Это возможность с ветерком прокатиться по живописным водным артериям России, погрузившись заодно в историю и культуру. Вот 9 направлений, по которым ходят теплоходы этим летом.

Речные круизы из Петербурга: маршруты с возвращением в город Петербург — Старая Ладога — Петербург

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Старая Ладога, расположенная в Волховском районе Ленобласти, считается первой столицей Древней Руси. Археологические находки подтверждают, что город существовал уже в 753 году. Здесь находится несколько важных археологических памятников, включая Староладожскую крепость и Никольский мужской монастырь.



Речные круизы до города длятся 3–4 дня. Туристам проводят пешеходную экскурсию по Старой Ладоге, показывают крепости и древние церкви. Петербург — Валаам — Петербург

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Валаам славится не только древним Спасо-Преображенским монастырем, основанным не позднее XIV века, но и живописной природой. Здесь более 480 видов растений. Еще одна достопримечательность этого места — многочисленные скиты, места жительства монахов, привлекающие паломников и туристов со всего мира.



Речной тур на крупнейший остров одноименного архипелага в северной части Ладожского озера обычно длится от 3 до 5 дней. В ходе путешествия туристы посещают Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, а также отправляются к Никольскому, Воскресенскому и Владимирскому скитам. Как правило, туры включают пешеходные экскурсии — можно прогуляться по острову и насладиться северной природой. Петербург — Кижи — Петербург

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Кижи — уникальный музей-заповедник под открытым небом, который находится на одноименном острове в Онежском озере на территории Карелии. Большинство зданий относятся к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они построены в стиле старинного русского деревянного зодчества в XVI–XX веках.

Речной круиз на остров Кижи обычно длится от 3 до 6 дней. По Неве теплоход следует до Ладожского озера, затем заходит в реку Свирь и по ее водам доходит до Онежского озера. Зачастую туры включают остановки в Свирьстрое и Лодейном Поле. На острове Кижи туристам проводят экскурсии по музею-заповеднику: можно увидеть знаменитую церковь Преображения Господня с 22 куполами, церковь Покрова Богородицы, а также деревянные избы и амбары.

Петербург — Петрозаводск — Петербург

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Если хочется отправиться в более длительное путешествие, рассмотрите круизы, в которых теплоход идет до Петрозаводска — столицы Республики Карелия. В этом случае суда следуют практически по тому же маршруту: из Невы заходят в Ладожское озеро, затем в реку Свирь, потом в Онежское.



По дороге туристов обычно завозят в Шлиссельбург и крепость Орешек, деревню Мандроги, в город Свирьстрой и на остров Кижи. Иногда в ходе круиза посещают еще Старую Ладогу в Ленобласти и Сортавалу в Карелии. В Петрозаводске гостям проводят экскурсию по городу, показывают главные городские музеи и набережную.

Петербург — Соловки — Петербург

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У этого архипелага, расположенного в Белом море в Архангельской области, очень богатая история. Здесь можно посмотреть на древние каменные лабиринты, более тысячелетия хранящие свою тайну. Еще увидеть знаменитый Соловецкий монастырь, построенный в XV веке. А также пройтись по местам, где в первой половине XX века находился Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), описанный в книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».



Как правило, речные туры из Петербурга на Соловки длятся от 11 до 16 дней. Маршрут проходит по Неве, Ладожскому озеру, реке Свири, Онежскому озеру, Беломорско-Балтийскому каналу и Белому морю. Помимо основных достопримечательностей на Соловках туристы посещают ботанический сад музея-заповедника — самый северный в мире, а также Секирную гору с церковью-маяком. Речные туры из Петербурга в одну сторону: маршруты Петербург — Москва

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Этот маршрут, как правило, включает посещение исторических населенных пунктов, расположенных на территории соседних регионов. Обычно туры длятся от 7 до 12 дней: продолжительность зависит от насыщенности программы.



Чаще всего в программе вы найдете посещение крепости Орешек в Шлиссельбурге, деревни Мандроги, острова Кижи. Помимо этого теплоход останавливается в селе Горицы в Вологодской области — там находится Горицкий Воскресенский монастырь, основанный в XVI веке. Также туристам часто проводят экскурсию по Угличу в Ярославской области — город впервые упоминается в летописи в 1148 году. Иногда в программу включено посещение Калязина в Тверской области (там находится знаменитая колокольня Никольского собора, практически затопленная в Угличском водохранилище) и провинциальный город Мышкин.

Петербург — Нижний Новгород

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Одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода — Нижегородский кремль. Он был построен в XVI веке. Комплекс исторических и архитектурных памятников включает крепостные стены, башни и древние храмы. Другое место, где стоит побывать, — Чкаловская лестница. Она соединяет Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные и состоит из 560 ступеней. С верхних площадок лестницы открывается впечатляющий вид на слияние рек Волги и Оки.

Речные круизы из Петербурга в Нижний Новгород в среднем длятся от 10 до 12 дней. Как правило, по пути туристов завозят в Свирьстрой, в расположенный в Вологодской области город Вытегру, в Горицы, а также в Городец и Кострому. Последняя считается одним из древнейших городов России — она основана в XII веке. Петербург — Казань

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В Казани переплетаются татарская и русская культуры, богатая история и современность. Одна из главных достопримечательностей — Казанский кремль, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор.



Обычно круизы длятся до 12 дней. Вы проследуете по тому же маршруту до Нижнего Новгорода, совершая остановки в городах по пути: по Неве, Ладожскому озеру, Свири, Онежскому озеру, Волго-Балтийскому каналу и по Волге до берегов Казани. Петербург — Пермь

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Это более длительная вариация предыдущего круиза. Из Волги теплоход зайдет в Каму и по ней проследует до Перми. Такое путешествие занимает в среднем две недели.



В Перми можно посетить Пермский театр оперы и балета — один из старейших музыкальных театров России, побывать в музее современного искусства PERMM, прогуляться по набережной.

