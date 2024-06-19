    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 17

    1 м/с, сев

    754мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.04eur93.3

    В Ленобласть привезли новорожденную львицу из Донецка

    841
    3 комментария

    Маленькую львицу привезли из Донецка в приют для крупных кошек «Дом тигра» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом стало известно в среду, 19 июня, из сообщения в телеграм-канале приюта.

    ПоделитьсяПоделиться

    Владельцы животного на территории ДНР столкнулись с трудностями его содержания. Теперь о львенке будут заботиться дрессировщик Дмитрий Ким и ветеринар Яна Олейник.

    В компании «Газпром» рассказали «Фонтанке», что взяли на себя шефство над новорожденным питомцем, который получил кличку Победа.

    «Дом тигра» — хоспис для крупных кошек. «Мы работаем с хищниками, попавшими в трудную ситуацию», — сказано в описании приюта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДонецкЖивотные
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close