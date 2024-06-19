В Ленобласть привезли новорожденную львицу из Донецка

Маленькую львицу привезли из Донецка в приют для крупных кошек «Дом тигра» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом стало известно в среду, 19 июня, из сообщения в телеграм-канале приюта.

Владельцы животного на территории ДНР столкнулись с трудностями его содержания. Теперь о львенке будут заботиться дрессировщик Дмитрий Ким и ветеринар Яна Олейник.

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«Дом тигра» — хоспис для крупных кошек. «Мы работаем с хищниками, попавшими в трудную ситуацию», — сказано в описании приюта.