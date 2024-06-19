Госдума одобрила увеличение дефицита бюджета России на 524 млрд

Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год. Законопроект предлагает повысить оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год с 1,595 трлн рублей до 2,12 трлн рублей – или с 0,9% до 1,1% ВВП.



Общий объем расходов, в соответствии с проектом закона, увеличится до 37,18 триллиона рублей – на 522 миллиарда. Доходы снизятся на 3 млрд рублей, при этом в комитете прогнозируют, что нефтегазовые доходы упадут до 1,053 трлн рублей – с 1,821 трлн рублей, запланированных ранее.

Как отмечают авторы законопроекта, новые параметры бюджета РФ основаны на прогнозе ВВП в 2024 году в 191,44 трлн рублей и инфляции в 5,1%. Ранее ожидали ВВП в 179,9 трлн и инфляцию 4,5%. С налогов государство рассчитывает получить 27,7 трлн рублей, неналоговые доходы прогнозируют на уровне 6,5 трлн рублей.