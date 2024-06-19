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    В КНДР услышали Шамана. Корейская певица спела «Встанем» Путину и Ким Чен Ыну

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    Хит Шамана исполнили в КНДР. Композицию «Встанем» спела северокорейская певица для президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости в своем telegram-канале.

    Пока звучала песня, стоял весь зал. В том числе лидеры стран. Кроме того, на торжественном концерте в Пхеньяне пели хиты группы «Любэ» на корейском и русском языках. Также для Путина и Ким Чен Ына исполнили песни «Священная война», «С чего начинается Родина» и «Родина-мать».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что во время переговоров в КНДР лидеры стран договорились развивать сотрудничество в сфере туризма. Также был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    А после завершения официальной части переговоров Путин прокатил Ким Чен Ына на российском автомобиле «Аурус», который привез корейскому лидеру в подарок.

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    Комментарии 13

    Melchett19 Июн 2024 в 15:33
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