В КНДР услышали Шамана. Корейская певица спела «Встанем» Путину и Ким Чен Ыну

Хит Шамана исполнили в КНДР. Композицию «Встанем» спела северокорейская певица для президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости в своем telegram-канале.
Пока звучала песня, стоял весь зал. В том числе лидеры стран. Кроме того, на торжественном концерте в Пхеньяне пели хиты группы «Любэ» на корейском и русском языках. Также для Путина и Ким Чен Ына исполнили песни «Священная война», «С чего начинается Родина» и «Родина-мать».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что во время переговоров в КНДР лидеры стран договорились развивать сотрудничество в сфере туризма. Также был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
А после завершения официальной части переговоров Путин прокатил Ким Чен Ына на российском автомобиле «Аурус», который привез корейскому лидеру в подарок.