В КНДР услышали Шамана. Корейская певица спела «Встанем» Путину и Ким Чен Ыну

Хит Шамана исполнили в КНДР. Композицию «Встанем» спела северокорейская певица для президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости в своем telegram-канале.



Пока звучала песня, стоял весь зал. В том числе лидеры стран. Кроме того, на торжественном концерте в Пхеньяне пели хиты группы «Любэ» на корейском и русском языках. Также для Путина и Ким Чен Ына исполнили песни «Священная война», «С чего начинается Родина» и «Родина-мать».