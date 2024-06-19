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    Мишустин призвал контролировать выделенные на ОПК средства

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    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости установления тщательного контроля над использованием средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Соответствующее поручение он озвучил на Координационном совете по потребностям ВС РФ в среду, 19 июня.

    Он подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. В связи с этим важно уделять внимание итоговым соглашениям и шире применять инструменты риск-ориентированного подхода для избегания возможных нарушений.

    «Такие меры помогут повысить эффективность бюджетного финансирования и минимизировать удорожание государственных контрактов», — цитирует премьер-министра телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, ОПК России переведен на принципы жесткого проектного менеджмента в масштабах всей страны.

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