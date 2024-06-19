Мишустин призвал контролировать выделенные на ОПК средства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости установления тщательного контроля над использованием средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Соответствующее поручение он озвучил на Координационном совете по потребностям ВС РФ в среду, 19 июня.



Он подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. В связи с этим важно уделять внимание итоговым соглашениям и шире применять инструменты риск-ориентированного подхода для избегания возможных нарушений.