Мишустин призвал контролировать выделенные на ОПК средства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости установления тщательного контроля над использованием средств, которые выделяются на развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Соответствующее поручение он озвучил на Координационном совете по потребностям ВС РФ в среду, 19 июня.
Он подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса выделяются значительные средства. В связи с этим важно уделять внимание итоговым соглашениям и шире применять инструменты риск-ориентированного подхода для избегания возможных нарушений.
«Такие меры помогут повысить эффективность бюджетного финансирования и минимизировать удорожание государственных контрактов», — цитирует премьер-министра телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу координатором по развитию оборонно-промышленного комплекса. Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, ОПК России переведен на принципы жесткого проектного менеджмента в масштабах всей страны.