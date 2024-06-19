Алиханов: «проштрафившиеся» предприятия ОПК ждут последствия вплоть до смены собственника

Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК) переведен на принципы жесткого проектного менеджмента в масштабах всей страны. Предприятия, которые «подведут», ждут последствия вплоть до смены владельцев. Об этом 19 июня заявил заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.
«Вся производственная база системно «обвязана» сквозными графиками комплектования <...> Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. И <...> в отношении «проштрафившихся» предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника», — цитирует агентство заявление Алиханова на заседании бюро Союза машиностроителей. Министр также считает, что такое решение «в нынешней ситуации несомненный плюс».
Напомним, в Петербурге подобный прецедент уже есть. 16 мая было официально объявлено о передаче известного производителя оптики, завода ЛОМО, в управление концерну «Калашников». Приказ Минпромторга о передаче ЛОМО под крыло концерна и приостановлении прав его акционеров был издан в соответствии с законом «О военном положении» и во исполнение указа президента РФ о компаниях, участвующих в реализации гособоронзаказа.
Как заявляли представители концерна «Калашников», передача ЛОМО под его управление логична, поскольку петербургский завод — ведущее предприятие страны по производству разнообразной оптики, которую при производстве своей продукции использует концерн.
Контролю «Калашникова» над ЛОМО предшествовал конфликт акционеров, который зародился в январе 2021 года. Об этом и о ситуации на предприятии в целом «Фонтанка» подробно рассказывала здесь.