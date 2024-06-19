Алиханов: «проштрафившиеся» предприятия ОПК ждут последствия вплоть до смены собственника

Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК) переведен на принципы жесткого проектного менеджмента в масштабах всей страны. Предприятия, которые «подведут», ждут последствия вплоть до смены владельцев. Об этом 19 июня заявил заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.



«Вся производственная база системно «обвязана» сквозными графиками комплектования <...> Их реализация находится под четким контролем со стороны коллегии ВПК. И <...> в отношении «проштрафившихся» предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника», — цитирует агентство заявление Алиханова на заседании бюро Союза машиностроителей. Министр также считает, что такое решение «в нынешней ситуации несомненный плюс».