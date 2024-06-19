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    В Сочи на берегу нашли труп после пропажи двух отдыхающих во время шторма

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    В Лазаревском районе Сочи 19 июня на берегу необорудованного пляжа обнаружили тело мужчины. Именно в этом районе в минувшие выходные шторм унес в море отдыхающего.

    Погибшего волнами вынесло на сушу в районе дикого пляжа. О страшной находке в экстренные службы сообщили очевидцы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

    Фото: МЧС России
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    Прибывшие спасатели передали погибшего сотрудникам правоохранительных органов. Его личность устанавливается.

    «Также спасатели МЧС России продолжают поиски девушки, пропавшей в море в минувшее воскресенье», — сообщили в ЮРПСО МЧС России.

    «Фонтанка» писала, что 16 июня в Сочи шторм унес в море двух человек. 24-летний житель Красноярска, который отправился купаться, несмотря на разгул стихии, пропал с центрального пляжа поселка Лазаревское. 20-летнюю девушку видели в последний раз на пляже «Ривьера». Она была у воды вместе с молодым человеком, но в какой-то момент волны затянули ее на глубину. Момент, как отдыхающую смывает на глазах у очевидцев, снял на видео случайный прохожий.

    Фото: МЧС России

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