В Сочи на берегу нашли труп после пропажи двух отдыхающих во время шторма

В Лазаревском районе Сочи 19 июня на берегу необорудованного пляжа обнаружили тело мужчины. Именно в этом районе в минувшие выходные шторм унес в море отдыхающего.
Погибшего волнами вынесло на сушу в районе дикого пляжа. О страшной находке в экстренные службы сообщили очевидцы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Прибывшие спасатели передали погибшего сотрудникам правоохранительных органов. Его личность устанавливается.
«Также спасатели МЧС России продолжают поиски девушки, пропавшей в море в минувшее воскресенье», — сообщили в ЮРПСО МЧС России.
«Фонтанка» писала, что 16 июня в Сочи шторм унес в море двух человек. 24-летний житель Красноярска, который отправился купаться, несмотря на разгул стихии, пропал с центрального пляжа поселка Лазаревское. 20-летнюю девушку видели в последний раз на пляже «Ривьера». Она была у воды вместе с молодым человеком, но в какой-то момент волны затянули ее на глубину. Момент, как отдыхающую смывает на глазах у очевидцев, снял на видео случайный прохожий.