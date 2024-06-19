В Сочи на берегу нашли труп после пропажи двух отдыхающих во время шторма

В Лазаревском районе Сочи 19 июня на берегу необорудованного пляжа обнаружили тело мужчины. Именно в этом районе в минувшие выходные шторм унес в море отдыхающего.



Погибшего волнами вынесло на сушу в районе дикого пляжа. О страшной находке в экстренные службы сообщили очевидцы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

