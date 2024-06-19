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    Полиция задержала всех участников голого фотосета на кладбище в Петербурге

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    Все участники обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище в Петербурге задержаны сотрудниками Центра «Э». За одной девушкой пришлось ехать в Псков.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 июня, полиция разыскала 37-летнего фотографа, 27-летнюю организатора и 19-летнюю модель, принимавшую участие в съемках. Устроившая фотосессию девушка процессуально задержана.

    Кадры с кладбища начали распространяться в Сети накануне, 17 июня. На них запечатлена художница Анна Пантелеева с обнаженной грудью и БДСМ-подтекстом. Девушка после начала травли решила уехать из России, но не успела собрать деньги на билеты. Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над местами захоронений.

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