Полиция задержала всех участников голого фотосета на кладбище в Петербурге

Все участники обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище в Петербурге задержаны сотрудниками Центра «Э». За одной девушкой пришлось ехать в Псков.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 июня, полиция разыскала 37-летнего фотографа, 27-летнюю организатора и 19-летнюю модель, принимавшую участие в съемках. Устроившая фотосессию девушка процессуально задержана.



Кадры с кладбища начали распространяться в Сети накануне, 17 июня. На них запечатлена художница Анна Пантелеева с обнаженной грудью и БДСМ-подтекстом. Девушка после начала травли решила уехать из России, но не успела собрать деньги на билеты. Полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над местами захоронений.

