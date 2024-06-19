Делу — место. Пять причин купить коммерческую недвижимость в Московском районе

Правильно выбранное расположение для инвестора означает ликвидность квадратных метров, на которые всегда будет спрос. Для владельца бизнеса — возможность включить компанию в здоровый ритм деловой активности, характерный для правильной локации. Но где в Петербурге самое удачное место для вложений в «коммерцию»? Статистика спроса недвусмысленно указывает на Московский район. О главных аргументах в его пользу мы расскажем в этом материале. Заодно приведем примеры интересных офисных пространств, которые можно здесь приобрести.

Почему Московский район?

Здесь уже сформировался один из основных центров деловой жизни. Эта часть города особенно привлекательна для бизнеса — это, в частности, подтверждается отчетом NF Group. Именно в Московском районе максимален показатель чистого поглощения, то есть разница между объемом занятых площадей на начало и конец 2023 года. Компании охотно сюда переезжают и не спешат покидать удачно расположенные офисы.

Удобное сообщение с Пулково помогает вести дела. Московский район в этом отношении уникален: при хорошей дорожной ситуации от Дома Советов до аэропорта на машине можно добраться примерно за 20 минут. Две прямые широкие магистрали, переходящие одна в другую, выручают и петербуржцев, собравшихся в командировку, и гостей города, приехавших на встречу с местными партнерами. Кстати, по подсчетам городской администрации, в 2023 году Петербург посетили 1,2 млн деловых туристов — на 24% больше, чем в прошлом. И многие из них наверняка попали в город через его воздушные ворота.

Удачная транспортная доступность дает свободу маневра. Из Московского района легко попасть в центр или, наоборот, выбраться в Ленобласть. Здесь есть удобные выезды на Киевское и Московское шоссе, КАД и ЗСД. Резиденты бизнес-центров могут воспользоваться и многочисленными станциями метро. Всего их тут шесть: «Московские ворота», «Электросила», «Парк Победы», «Московская», «Звездная», «Купчино».



«Экспофорум» привлекает российские и зарубежные компании. Конгрессно-выставочный центр, открывшийся на Петербургском шоссе в 2014 году, стал популярной площадкой для деловых мероприятий — от специализированных отраслевых до самых масштабных. Именно здесь проходит Международный экономический форум. В 2024 году в нем, по оценкам организаторов, приняли участие 21,3 тысячи человек из 139 стран мира.

Инфраструктура позволяет сочетать работу и досуг. Кроме качественной коммерческой недвижимости бизнес-кластеру необходимы сервисы, закрывающие личные потребности резидентов. И Московский район предоставляет необходимые возможности в изобилии. Здесь работают рестораны и кафе различных форматов — как достойные деловых переговоров, так и демократичные. Для поклонников здорового образа жизни действуют бассейны и фитнес-центры, есть даже корты для сквоша — игры, традиционно ассоциирующейся с деловыми людьми.

Какая «коммерция» есть в продаже?

В Московском районе не так уж много вариантов для желающих не стать арендатором, а приобрести коммерческую недвижимость в качестве инвестиционного объекта или для нужд компании. Особенно если покупатель выбирает помещение по строгим критериям: расположение в сданном в эксплуатацию здании, продажа напрямую от застройщика, качественная отделка и инженерия, достаточное количество парковочных мест и т.д. Подобные лоты — большая редкость. Но если внимательно присмотреться к предложениям, то подходящие примеры найти можно.



Один из них — проект «Граф Орлов. Московский. Первая линия» на Московском проспекте, 183–185. Его уникальность состоит в том, что он объединяет элитный жилой комплекс и современный бизнес-центр. Дом уже сдан и заселен, однако на сегодняшний день здесь сформирован определенный пул коммерческих помещений, которые еще можно купить. Расскажем о них чуть подробнее.



Первый вид лотов — офисы на 3–5 этажах бизнес-центра. В продаже помещения площадью от 300 до 878 кв. м. с потолками 3,3 м. Коммерческая недвижимость продается с предчистовой отделкой. Собственники смогут сделать перепланировку, так как здание построено по современной кирпично-монолитной технологии с применением несущих конструкций в виде колонн и пилонов. Панорамные окна офисов выходят на Московский проспект или элегантный променад ЖК «Граф Орлов». Большая площадь остекления в сочетании с высокими потолками обеспечивает максимальное естественное освещение.

