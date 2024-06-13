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    ЦБ приостановил торги гонконгским долларом и изменил время старта торговой сессии на Мосбирже

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    Центральный банк России заявил о приостановке торгов гонконгским долларом с 13 июня. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

    Согласно сообщению ЦБ, коррекции подвергнется и время старта торговых сессий на Мосбирже. Так, 13 июня сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов стартуют в 09:50. Перенос времени коснется и торгов на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара.

    Днем 12 июня Минфин США заявил о введении нового пакета санкций. После Мосбиржа объявила о том, что с 13 июня приостанавливает торги долларами США и евро. ЦБ объяснил, как будет рассчитывать официальный курс. О том, что это может значить для нас, читайте в материале «Фонтанки».

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