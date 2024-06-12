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    Петербургские археологи нашли скифскую «расчлененку». Об этой кровавой инсталляции писал Геродот

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    Петербургские археологи, которые ведут в Туве раскопки кургана Туннуг, обнаружили скопление останков, которое напоминает о кровавых «инсталляциях» скифов. Нечто подобное описывал Геродот.

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    Как рассказал Тимур Садыков, начальник Азиатской номадической экспедиции ИИМК РАН, речь идет о костях и конском снаряжении — как бронзовом, так и костяном. «Мы это интерпретируем как комплекс конских и человеческих жертвоприношений, — говорит он. — Есть упоминание у Геродота, оно очень известное. После похорон скифского царя у него через год была возведена такая «инсталляция» над поверхностью кургана. Мертвые кони, взнузданные, всадники мертвые, специально принесенные в жертву для этого действа. Конечно, странно использовать такой термин, но это именно то, что называется в современном искусстве инсталляцией. Понятно, что, наверное, в то время это скорее было в ходе какого-то ритуала».

    Обычно такие вещи неуловимы археологически, потому что останки и предметы на поверхности кургана не задерживались, с годами их уносили или они разрушались. На Туннуге следы ритуала оказались запечатаны камнем, что позволило им сохраниться.

    Курган Туннуг находится в Туве, в так называемой Долине Царей. Его датировали IX веком до нашей эры, что делает курган самым древним из обнаруженных. Совместная экспедиция ИИМК РАН и РГО ведет его раскопки уже седьмой сезон, «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что еще там удалось обнаружить за минувшие годы. Традиционно экспедиция продолжается с мая до осени, в нее активно набирают волонтеров на протяжении всего сезона, информация по ссылке.

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